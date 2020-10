Ronald Koeman podría afrontar una dura sanción de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) luego de sus polémicas declaraciones contra el VAR tras la derrota del FC Barcelona ante Real Madrid en el Clásico de España en el Camp Nou. El entrenador neerlandés podría quedarse hasta 12 partidos sin dirigir.

“Para mí no es penalti y al final del partido le he dicho al árbitro que ojalá me puedan explicar lo que pasa con el VAR aquí en España. Llevamos cinco jornadas y el VAR siempre ha entrado en contra del Barcelona. ¿Por qué solo hay VAR en nuestra contra?”, dijo Koeman en rueda de prensa telemática.

Las palabras del entrenador del Barcelona podrían ser causa de una denuncia del Departamento de Integridad de la RFEF, que solo esta temporada ya ha abierto cuatro procedimientos en contra de Manuel Pellegrini y los jugadores Joel Robles y Cristian Tello.

Desde esta temporada, se encuentra en vigor el artículo 100 bis del Código Disciplinario relativo a los ataques contra el estamento arbitral, ya sea en declaraciones o en redes sociales , y que dice lo siguiente: "La realización por parte de cualquier persona sujeta a disciplina deportiva de declaraciones a través de cualquier medio mediante las que se cuestione la honradez e imparcialidad de cualquier miembro del colectivo arbitral o de los órganos de la RFEF; así como las declaraciones que supongan una desaprobación de la actividad de cualquier miembro de los colectivos mencionados cuando se efectúen con menosprecio o cuando se emplee un lenguaje ofensivo, insultante, humillante o malsonante, serán sancionados:

- Tratándose de futbolistas, técnicos, preparadores físicos, delegados, médicos, ATS/FTP, ayudantes sanitarios o encargados de material, de cuatro a doce partidos de suspensión y multa en cuantía de 601 a 3.005,06 euros.

