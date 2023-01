Por estas horas, en el FC Barcelona están pensando ya en lo que será la final de la Supercopa de España de este domingo nada menos que ante el Real Madrid. Los Culers superaron al Betis el último jueves en la tanda de penales y ganaron el derecho a disputar, en Arabia Saudita, el primer título de la temporada, aunque no es el único tema del que se ocupan. En las oficinas del Spotify Camp Nou también se habla del mercado de fichajes de invierno. En concreto, de la posible salida de Memphis Depay al Atlético de Madrid.

En ese sentido, y según información de la agencia española EFE, el conjunto azulgrana prefiere que el neerlandés Depay no fiche por el equipo que hace de local en el Cívitas Metropolitano para no reforzar a un rival directo. Más allá de que los rojiblancos ya no peleen por el título, en Les Corts no los ven como un rival inferior.

Memphis es uno de los favoritos del conjunto rojiblanco para ocupar el hueco dejado por el portugués Joao Félix, cedido al Chelsea inglés hasta final de temporada, pero este no es el destino favorito para el club presidido por Joan Laporta vistos los precedentes con las salidas del uruguayo Luis Suárez y el francés Antoine Griezmann.

Eso sí, el Barcelona, aunque públicamente tanto el técnico Xavi Hernández como el vicepresidente Rafa Yuste han asegurado que están contentos con la plantilla, internamente, siempre según la citada fuente, no cierran las puertas a una salida de Memphis Depay en el presente mercado invernal.

Cabe recordar que la llegada de Xavi Hernández disminuyó las oportunidades de Memphis y en el verano se le comunicó que estaba descartado. Negoció su fichaje con Juventus, aunque sin éxito por demandas económicas. Todo indica que el futbolista se irá de Barcelona sin esperar a su fin de contrato.





¿Cuáles son las bajas del Barcelona para el 2022-23?





Luego de consultar con la dirección técnica liderada por Xavi Hernández, de cara a la siguiente temporada, el FC Barcelona decidió prescindir de los servicios de hasta 11 jugadores: Coutinho, Trincao, Puig, Mingueza, Neto, Wagué, Manaj, Alves, Nico. Lenglet y Collado.

De los mencionados futbolistas, solo Philippe Coutinho y Francisco Trincao dejaron ganancias en las arcas del Barcelona: 20 y tres millones de euros, respectivamente. Mientras que Nico, Lenglet y Collado fueron cedidos por toda la temporada.





