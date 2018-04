Barcelona se proclamó matemáticamente campeón de la Liga Santander por 25ª ocasión en su historia al ganar 4-2 con un triplete de Lionel Messi en su visita al Deportivo de La Coruña, que desciende a la segunda división, este domingo en la 35ª jornada.

Respetando la tradición, Real Madrid debería hacer el pasillo al equipo azulgrana el próximo domingo cuando se enfrenten en el Camp Nou por una nueva edición del 'Clasico' español, pero todo hace indicar que esto no sucedería. Jordi Alba cree conocer la razón.

"Dicen que nosotros no lo hicimos pero es que no disputamos esa competición. Seguro que el Barza lo haría, ya lo hicimos en el Bernabéu hace unos años. Si el Real Madrid no hace el pasillo es porque lo dicen de arriba, no porque no lo quieran hacer", comentó.



Sobre el título, explicó. "Hay que estar muy contentos; parece que no se valora que el Barça gane un doblete pero esto es muy difícil. El problema de la Champions no es que caímos fue cómo caímos".

"(Valverde) Se merece más que nadie este doblete, es una vergüenza que se le critique. Ha trabajado muy bien y ha mantenido al grupo unido", agregó.