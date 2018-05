"Afortunadamente no tenemos el VAR , si no seguiríamos jugando", dijo Valverde tras el clásico del domingo en el Camp Nou. Sin embargo, la tecnología no se hubiese podido aplicar en cada acción polémica de aquel duelo. De hecho, existe en el mundo del fútbol cierta malinterpretación sobre el empleo de la asistencia arbitral por video.

La idea clara y que funciona como máxima es que el VAR se usará siempre y cuando se trata de "un error claro y manifiesto del árbitro. Si hay duda, no interviene".



Bajo esta premisa, veremos que no todas las polémicas del domingo hubiesen merecido la intervención de la tecnología.

¿En qué jugadas hubiese podido intervenir el VAR?

El penal de Alba a Marcelo. Se trata de una falta clara en el área culé que no fue advertida por el colegiado del clásico, Alejandro José Hernández Hernández.



El gol de Messi. Por lo mismo que la anterior, hay una falta previa de Suárez contra Varane, que también hubiera sido comunicada por los jueces del VAR.



El gol de Cristiano. En el primer gol del Madrid hay fuera de juego del luso. El juez de línea, ante la duda, no debe cortar la acción de peligro y dejar seguir la jugada, pero el VAR hubiese podido revisar la acción y luego tomar una decisión.

¿En qué jugadas NO hubiera intervenido el VAR?

Ni la falta de Bale a Umtiti, ni la falta de Messi a Ramos. En ninguna de las dos situaciones hubiese intervenido la asistencia arbitral por video, pues ambas acciones fueron juzgadas por el colegiado, además que las cámaras no muestran alguna imagen contundente.

Entonces, ¿cuándo se aplica el VAR?

La terna arbitral sólo intervendrá en cuatro circunstancias: goles, penales, expulsiones directas (no por doble tarjeta amarilla) o confusión de identidad. Tanto para convalidar una acción como para modificarla por un error, de ser necesario.

El VAR sólo se utilizará en estos casos.

Cabe resaltar que el árbitro principal sigue siendo la máxima autoridad del juego, por lo que puede desoír al VAR en caso de que confíe en su poder decisión.



Si el árbitro desconfía del VAR, podrá detener el juego y revisar él mismo la jugada en el "área de revisión", que estará a un costado del terreno de juego. No hay tiempo estimado para analizar la polémica y todos los minutos que se tomen serán agregados en el tiempo adicionado, una vez que se cumplan los 90 minutos.