¿Juega o no? La conversación de Messi con Valverde para Barcelona vs. Real Madrid

¿Juega o no? Esa es la duda de la que habla el planeta y no solo España. A dos días de jugarse el Barcelona vs. Real Madrid , todos andan pendientes de la evolución de Lionel Messi , quien se lesionó en pleno partido contra Valencia en la última jornada de LaLiga. El delantero argentino sufre de una contractura en el abductor derecho, pero recién se sabría a última hora si termine jugando de titular frente al equipo de Santiago Solari en el Camp Nou de Cataluña.



No obstante, de acuerdo a medios españoles, Lionel Messi conversaría entre hoy y mañana a solas con Ernesto Valverde para decirle si se encuentra en condiciones de disputar el encuentro de ida de semifinales de la Copa del Rey. Como se sabe, y estando a mitad de temporada, el atacante no quiere forzar una pequeño lesión que podría recrudecerse si es que no recupera bien, especialmente cuando hay mucho por jugar en el 2018-2019.



Hay mucho optimismo en el club porque Messi juegue el segundo ‘Clásico’ de la temporada, aunque habría que ver la disponibilidad y el dolor del argentino. Recordemos: este año no queda mucho de Champions League, sino también hay Copa América para Argentina. Si bien, la lesión no es un tema de gravedad, Messi quiere estar al 100% para toda la temporada.



La revancha del partido será el 27 de febrero en el Santiago Bernabéu. España y todo el mundo ya respira un todo del ‘Clásico’, veremos si Lionel Messi termina jugando los partidos. Vale decir que ambos partidos podrán ser sintonizados por la señal de DIRECTV.