El fútbol lo agradece: Lionel Messi sí fue convocado para el Barcelona vs Real Madrid por Copa del Rey

Lionel Messi sí estará en el Barcelona vs Real Madrid de este miércoles por la ida de las semifinales de la Copa del Rey 2019. Luego de una serie de rumores sobre su no presencia, el argentino figura en la lista de convocados que Ernesto Valverde ha entregado para el choque ante los dirigidos por Solari.



Messi se había reincorporado a los entrenamientos del FC Barcelona, después de perderse la sesión de ayer por una contractura en el aductor que se produjo en el último partido de Liga ante el Valencia, y estará disponible para medirse mañana al conjunto blanco.



En la rueda de prensa previa al partido del miércoles en el Nou Camp, el entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, dijo que decidiría si incluir a Messi en el equipo de acuerdo a cómo respondiera en el entrenamiento, pero agregó que no se arriesgaría con el máximo goleador de todos los tiempos de su club.



"Lo más importante es que el jugador te diga que está listo. Por mucho que digan las pruebas si el jugador no se ve, lo tienes que descartar. Si él te dice que está bien, hablas con los médicos (...) Y luego tú asumes la decisión, con los pros y las contras", dijo el DT.



"No soy partidario de tomar riesgos si hay muchos partidos por delante, si la liga terminara mañana, sería otra cuestión. Si hay riesgo de lesión, los jugadores van con el freno de mano, y un partido como mañana no se puede ir con el freno de mano", agregó.



En total, Valverde ha convocado a 19 jugadores para la Copa: Ter Stegen, Iñaki Peña, Semedo, Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Vermaelen, Murillo, Jordi Alba, Sergio Busquets, Rakitic, Arthur, Arturo Vidal, Aleñá, Coutinho, Messi, Luis Suárez, Prince y Malcom.