¡Oficial! Lionel Messi no será titular en el Barcelona vs. Real Madrid por Copa del Rey

Es oficial. Lionel Messi no estará en el once titular del Barcelona vs. Real Madrid por la semifinal de ida de la Copa del Rey. El argentino salió golpeado el último fin de semana ante Valencia por Liga Santander y Ernesto Valverde prefiere cuidarlo los primeros minutos de juego.

El argentino fue la duda del equipo azulgrana por todo el fin de semana. Su salida del campo con molestias el pasado sábado preocupó a más de uno. Este lunes se confirmó que no es nada de gravedad, pero no se oficializó su participación.

La tranquilidad para los fanáticos del Barza llegó cuando el Barcelona publicó la lista de convocados ante Real Madrid por Copa del Rey. Messi estaba en ella.

Messi se había reincorporado a los entrenamientos del FC Barcelona, después de perderse la sesión de ayer por una contractura en el aductor que se produjo en el último partido de Liga ante el Valencia, y estará disponible para medirse mañana al conjunto blanco.



En la rueda de prensa previa al partido del miércoles en el Nou Camp, el entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, dijo que decidiría si incluir a Messi en el equipo de acuerdo a cómo respondiera en el entrenamiento, pero agregó que no se arriesgaría con el máximo goleador de todos los tiempos de su club.