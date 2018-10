Barcelona y Real Madrid se enfrentan este domingo en el 'Clásico' de España en medio de la controversia por la continuidad de Julen Lopetegui al mando del equipo blanco.



El vasco no pudo evitar contestar en conferencia de prensa acerca de su futuro en el banquillo del Santiago Bernabéu.



"Espero seguir respirando después del clásico, no creo que me vaya a morir. Cada uno tiene un cien por cien de energía y la mía está orientada a ayudar a mi equipo como entrenador. Ahora más que nunca", dijo en rueda de prensa.



Para Lopetegui el duelo del Camp Nou tendrá muchas claves pero las más importantes radican en "lo emocional" y en "pequeños detalles futbolísticos", que piensa decidirán el clásico.



"Tenemos que jugar bien, atacar y defender bien. El tema emocional con la actitud correcta, la mentalidad con la que afrontemos el partido y la actitud será importante. Tenemos máximo respeto al rival y en futbolístico los pequeños detalles son importantes en un partido de este nivel. No hay que cometer errores y hay que ser eficaz", explicó.



El técnico madridista sigue defendiendo su trabajo argumentando que pese a los malos resultados y llegar al clásico fuera de las posiciones europeas de la clasificación, hay muchas cosas que su equipo hace bien.



EFE