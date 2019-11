Ya tenemos fecha definida y hora para el primer clásico de este temporada entre Real Madrid vs Barcelona por LaLiga Santander. Tras las protestas en territorio catalán, las autoridades del deporte rey español decidieron reprogramar el encuentro para el miércoles 18 de diciembre a las 2:00 p.m. hora peruana (8:00 p.m. en España). No obstante, esto no ha gustado para nada a la ‘Casa Blanca’.

Sucede que este jueves el diario catalán Sport, a través de su página web, reporta que al Real Madrid ha protestado por la fecha y el horario escogido para el partidazo frente al Barcelona. Y es que los culés, dirigidos por el técnico Ernesto Valverde, tendrán casi 30 horas más de descanso que los merengues, algo que ha disgustado sobremanera a los hombres de Zinedine Zidane.

Por ejemplo, Barcelona se enfrentará a la Real Sociedad el sábado 14 de diciembre a las 2:00 p.m. hora de Perú (8:00 p.m. en España), en tanto que el Madrid se verá las caras con el Valencia un día después a las 3:00 p.m. en horario español. En la ‘Casa Blanca’ consideran que los culés son parte de una especie de favores de parte de LaLiga.

El Madrid cree que hay una mano a favor del Barcelona

“Están convencidos que Javier Tebas, presidente de LaLiga, los favorece de manera intencionada por el enfrentamiento que hay con la entidad madrileña. Los blancos son los únicos que se han opuesto al choque que se jugará en Miami (entre Atlético y Villarreal)", es lo que mencionan.

Pese a esta pataleta de parte del Real Madrid, parece complicado que vayan a mover la fecha del choque contra el ‘Barza’, sobre todo por luego se vienen las Fiestas Navideñas y se definen los clasificados a los octavos de final de la Champions League. El cuadro merengue tendrá que afrontar el duelo con menos días de reposo que los azulgranas.

