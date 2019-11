Pasó de ser indispensable a, incluso, ‘moneda de cambio’. Ivan Rakitic no la pasa bien en el Barcelona, o al menos no como él quisiera: titular y protagonista en el primer equipo. Y el croata no tuvo reparos en manifestar su descontento por los pocos minutos que le ha dado Ernesto Valverde en lo que va de esta temporada, a lo que el técnico respondió, de alguna manera, aunque sin entrar en polémicas.

Tras el triunfo ante Cartagena por un partido benéfico, Valverde fue consultado por las declaraciones de Rakitic en el programa ‘Universo Valdano’, donde afirmó sentirse triste porque le quitaron la pelota.

“No tengo nada que decir a las declaraciones de Ivan”, contestó el técnico azulgrana, que luego habló del estado de su centrocampista, quien abandonó la concentración de su selección. “Pensamos que son sólo molestias y esperamos que pueda estar con nosotros de cara al siguiente partido”, añadió.

Ivan Rakitic, en el adelanto del programa, también deja en claro que no se siente un jugador veterano y pide que le valoren más lo que ha ofrecido al Barcelona desde que llegó en el 2014 procedente del Sevilla.

“Entiendo y respeto las decisiones del entrenador o de un club o lo que sea, pero creo que he dado muchísimo en estos cinco años y pico que ya llevo aquí. Y lo que quiero es poder seguir disfrutando y eso es lo más importante para mí, después uno disfruta solamente jugando. Tengo 31 años, no tengo 38, y me siento en mi mejor momento”, señala.

MÁS NOTICIAS EN EL MUNDO