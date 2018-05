En Real Madrid hay mucha incomodidad tras el 2-2 ante Barcelona en el Estadio Camp Nou por la Liga Santander. Y es que los merengues piensan que el árbitro Alejandro Hernández Hernández los perjudicó al no cobrar una clara falta de Suárez a Varane en el gol de Lionel Messi y luego pasar por alto el tremendo penal no pitado de Jordi Alba a Marcelo.

Es más, en Real Madrid han señalado también a Lionel Messi luego que se informara que el delantero argentino le dijo "te cagás, te cagás", al juez en pleno vestuario. No entiende cómo no se pudo sancionar al crack del 'Barza' y que siga jugando.

"Lo de Messi en el túnel de vestuarios es lo más gordo que hemos visto desde hace tiempo", fue la frase destacada que los jugadores del Real Madrid dijeron tras el encuentro, según publica este lunes el diario Marca a través de su edición digital. Aunque, las palabras no solo fueron para el rosarino.

También criticaron a rabiar que no se haya cobrado la clara falta del 'Pistolero' Luis Suárez. "Hay que reírse para no llorar. No nos extraña que así siga el invicto del Barza", fue lo que mencionaron. Para ellos, si el árbitro aplicaba el reglamento pudieron haberse llevado la victoria.

Incluso, Marca mencionó que la cadena Mediapro podría tener las imágenes de los supuesto insultos de Messi a Hernández Hernández, aunque fuentes del cuadro catalán aseguran que ese video no estaría en su posesión.