A poco del Clásico: la nueva camiseta que ha descartado el Barcelona para el 2020

No queda nada para el ‘Clásico’ del Barcelona vs. Real Madrid , pero mientras los jugadores concentran de cara al partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey, la dirigencia trabaja otros temas deportivas. En este caso, han sido los culés que han rechazado una propuesta de parte de la marca Nike de cara a la temporada 2020-2021. ¿De qué se trata? Nada menos que una probable nueva equipación que ha recibido un rotundo “no”. Y, definitivamente, no le hubiese gustado al fanático catalán en todo por el mundo por colores polémicas.



En la propuesta de diseño estaba una camiseta blanca con franjas rojas, pero el Barcelona prefiere no tener nada que los relacione con el Real Madrid. Como puede verse en cada partido y en la historia, el equipo rival siempre ha vestido de blanco, mientras que el Barcelona ha usado la azulgrana que identifica a todos los seguidores de Cataluña.



Nike habría querido revolucionar con un nuevo diseño innovador, a lo que el Barcelona ha preferido mantener los colores tradicionales del club y no generar alguna molestia con sus seguidores y burla de parte de la institución de la capital de España. Te presentamos en esta imagen lo que pudo haber visto la camiseta del Barcelona para el 2019-2020.







Barcelona recibe de local al Real Madrid en el partido de ida de las semifinales en el Camp Nou, en donde Lionel Messi fue confirmado en la nómina de Ernesto Valverde. Ahora no se trata de discutir de camisetas, se trata de luchar por los tres puntos. ¿Será un partido a favor de Ernesto Valverde o de Santiago Solari? Estamos a poco de verlo en el Camp Nou.

