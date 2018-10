Gran noticia para Julen Lopetegui, que se juega su puesto este domingo en el Camp Nou. En la previa del Barcelona vs. Real Madrid , el parte médico de Marcelo ha arrojado que no se encuentra lesionado y podrá jugar el partido con total normalidad. El técnico vasco, más en la sombra, se alegra sabiendo que tiene al mejor jugador del equipo en las últimas fechas.



Marcelo ha marcado dos goles en los últimos dos partidos del Real Madrid y su titularidad se encuentra más que confirmado. El golpe y retiro del campo en el último partido de la Champions League fue un susto para todos los madridistas, que pueden estar en calma luego del comunicado del estado del brasileño: sin lesión y entrenándose con normalidad.



El brasileño recibió un fuerte golpe en el tobillo derecho y - en ese momento - saltaron las alarmas en todo el Santiago Bernabéu. Sin embargo, al final del partido el propio jugador se mostró optimista de cara a su participación en el Clásico y las pruebas le han dado la razón. Todo ha quedado en un susto y Marcelo jugará ante el Barcelona.



Quien sí no ha entrenado este jueves ha sido Mariano, el delantero suplente. Lopetegui prepara el equipo y plantilla para el duelo más importante de su vida, sabiendo que Vinicius Junior se encuentra descartado por su expulsión en la Segunda B de España.