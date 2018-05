Los choques entre Sergio Ramos y Luis Suárez en el Clásico entre Barcelona y Real Madrid en Camp Nou fueron constantes. Siempre se veían las caras ya que el defensor tomaba por tiempos la marca del delantero uruguayo. En el segundo tiempo hubo un choque entre ambos que terminó con el ex atacante del Liverpool en el césped.

Suárez se retorció de dolor, pero ni así los jugadores del Real Madrid sacaron la pelota para que lo atiendan. Querían el 3-2 para así rescatar los tres puntos como visitante. Tras el cotejo, Sergio Ramos explicó por qué no dieron el fair play para que atendieran al hombre del 'Barza'.

"Cada uno es de su padre y de su madre. No estamos aquí para educar a nadie en el terreno de juego, suficiente tengo con los tres niños que tengo en casa. Para eso está el árbitro. Queríamos ganar y conociendo a Suárez he dicho que no tirásemos el balón fuera", sostuvo Ramos.

Asimismo, fue consultado respecto a si lo largo de la temporada ha visto si los árbitros han beneficiado a los azulgranas. Lo tiene más que claro. "Ellos no han ganado la Liga por los árbitros. Han hecho méritos y son justos ganadores", indicó.

Quien también se manifestó fue Marcelo, a quien Jordi Alba le hizo una clarísima falta en el área culé, pero que el árbitro Alejandro Hernández Hernández no pitó. "Lo de Suárez no era grave. Lo sabíamos", acotó el brasilero.