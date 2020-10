FC Barcelona vs. Real Madrid se verán las caras, este sábado, en una nueva edición del superclásico de España. Sin embargo, este cotejo podría no contar con la principal figura de la escuadra de Zidane, luego de que Sergio Ramos ponga en duda su presencia por una lesión en la rodilla.

El experimentado defensa sumó un nuevo día de prácticas alejado del resto del equipo e hizo trabajos diferenciados, lo que encendió las alarmas de los hinchas merengues, quienes mostraron su preocupación ante la posibilidad de que su capitán se pierda un nuevo compromiso.

Sergio Ramos no estuvo presente en el último duelo de Real Madrid, por Champions League, ante Shaktar Donetsk, haciendo extrañar su liderazgo en el cotejo que los de ‘Zizou’ cayeron por 3-2. El entrenador francés decidió no arriesgar al jugador para tenerlo ante FC Barcelona, pero el panorama no le aegura nada.

Florentino Pérez y el ‘cafe cargado’ a los jugadores de Real Madrid

Real Madrid tuvo un discreto debut en la Champions League. Esto no dejó nada contento a Florentino Pérez, quien se tomó un tiempo para ir a los vestuarios al término de la primera etapa del compromiso, cuando los merengues caían 3-0.

Como ya es costumbre, el mandamás de la escuadra más ganadora del certamen europeo bajó a los camerinos, aunque su visita no duró más de tres minutos. Aunque no se pudo confirmar las palabras que utilizó, estas no habrían sido del todo buenas para la escuadra de ‘Zizou’.

Las palabras de Florentino Pérez representaron la reacción de la potencia de Real Madrid, que salió al complemento con una mentalidad opuesta a la pálida imagen que había dejado en el primer tiempo de su debut copero en la Champions League, pero no alcanzó.

