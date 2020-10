Real Madrid tuvo un discreto debut en la Champions League, luego de caer por 3-2 ante Shaktar Donetsk, en condición de local, por la primera jornada del torneo de clubes más importante del mundo. Esto no dejó nada contento a Florentino Pérez, quien se tomó un tiempo para ir a los vestuarios al término de la primera etapa del compromiso, cuando los merengues caían 3-0.

Como ya es costumbre, el mandamás de la escuadra más ganadora del certamen europeo bajó a los camerinos, aunque su visita no duró más de tres minutos. Aunque no se pudo confirmar las palabras que utilizó, estas no habrían sido del todo buenas para la escuadra de ‘Zizou’.

Real Madrid intentó, pero ya había regalado 45 minutos, por lo que se le hizo casi imposible puntuar en un complicado grupo de Champions League, en el que tendrá que remar desde atrás.

El 'café cargado’ hizo efecto

Las palabras de Florentino Pérez representaron la reacción de la potencia de Real Madrid, que salió al complemento con una mentalidad opuesta a la pálida imagen que había dejado en el primer tiempo de su debut copero en la Champions League.

En un grupo en el que también están el Inter y el Borussia Monchengladbach, el Real Madrid debutó con una derrota inesperada frente al Shakhtar. Y el próximo sábado buscará revertir la decepcionante producción que dejó en su casa en el clásico de La Liga frente al Barcelona. Al Merengue se le vino la noche.

El Real Madrid estaba invicto en sus últimos ocho partidos contra rivales ucranianos en competición europea (5V 3E), desde un 0-2 contra el Dínamo de Kiev en los cuartos de final de la Champions League 1998/99, hasta este encuentro. Cabe precisar que cayó eliminado en octavos de final en la anterior competición frente al Manchester City. La última vez que perdió tres partidos seguidos en el torneo fue en setiembre de 1986 en la Copa de Europa.

