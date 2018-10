El Barcelona vs Real Madrid de este domingo en el Camp Nou definirá un par de cosas. Primero, el liderato en LaLiga Santander. Y segundo, si Julen Lopetegui deja o no el cargo de entrenador luego de haber sido presa de los rumores durante toda la semana. De acuerdo a 'SportMediaset', el gran candidato para reemplazarlo se encuentra listo para empezar a negociar con Florentino Pérez.



Se trata nada menos que de Antonio Conte, quien tal como apunta la citada fuente ha estado en Londres para desligarse definitivamente del Chelsea. Ahora, no existen líos legales que le impidan al entrenador italiano revelar a Lopetegui después del Barcelona vs Real Madrid. Claro, dependiendo del resultado.



A pesar de que Conte es el entrenador mejor posicionado para ser el relevo de Lopetegui en el Real Madrid , en Italia no descartan que el AC Milan se meta en la pelea por sus servicios. Gattuso está contra las cuerdas y el club 'Rossonero' podría dar la sorpresa.



Hay que recordar que el Barcelona vs Real Madrid , el partido que definirá el futuro de Lopetegui y Conte, se jugará este domingo desde las 10 y 15 de la mañana (hora peruana) y será transmitido en exclusiva para toda América Latina a través de la señal de DirecTV Sports.



El Real Madrid tendrá que mostrar una mejor imagen si quiere sacar algún punto de la capital catalana frente a un Barcelona, líder de LaLiga, que no podrá contar con Lionel Messi por lesión.