A pocos días del esperado enfrentamiento entre Barcelona y Real Madrid, la tensión que rodea al partido entre estos dos equipos se intensifica. Un encuentro entre ambos no necesita de muchos estímulos para adquirir la relevancia que merece en el mundo del fútbol. Sin embargo, el clima de tensión que actualmente envuelve al partido programado para el próximo sábado 28 de octubre es algo sin precedentes desde los tiempos de las confrontaciones verbales entre José Mourinho y Josep Guardiola. Recientemente, un alto directivo azulgrana publicó un mensaje en X (antes Twitter) faltando al respeto a Vinicius Júnior. En respuesta, el presidente merengue, Florentino Pérez, y el futbolista Rodrygo han respondido el ataque, cada uno a su respectiva manera.

Hace unos días, el portavoz adjunto del Barça, Mikel Camps, emitió un comentario en Twitter acerca de Vinicius, como reacción a una jugada del brasileño durante el partido de la Champions frente al Sporting de Braga: “No es racismo, se merece una colleja por payaso y vacilón, qué representan estas bicicletas innecesarias y sin sentido en el centro del campo”, expresó el líder en X.

La publicación generó una gran conmoción en cuestión de minutos, lo que llevó al miembro de la junta de Joan Laporta a eliminar el contenido que se había vuelto viral. Luego, el vicepresidente deportivo, Rafa Yuste, trató de calmar la situación y ofreció disculpas al deportista por el tuit de su colega, asegurando que “no se va a repetir”.

Sin embargo, las palabras de Camps fueron tan mal recibidas en el Santiago Bernabéu que su presidente, Florentino Pérez, había considerado originalmente acompañar al equipo en su visita a la Ciudad Condal. No obstante, según informa El Chiringuito, el mandatario merengue ha optado por cancelar su viaje debido al tuit del miembro de la directiva blaugrana.

De otro lado, Rodrygo Goes, el delantero madridista, se posicionó en apoyo de su amigo y compatriota Vini y expresó su descontento ante el ataque de Mikel: “No sé ni si puedo hablar sobre eso porque el club siempre nos orienta a no hablar, pero es lamentable, no hay mucho que decir, muy feo”.

Incluso, antiguos futbolistas se manifestaron. Javi Balboa, quien jugó anteriormente para el Madrid, se mostró notablemente molesto y expresó su indignación: ““Si digo lo que pienso me echan del programa. ¿Dónde está la banderita de ‘Més que un club?’ No qué, que me lo expliquen. Esto no me lo imagino en el Real Madrid porque eso no pasa”.

En medio de esta situación, medios en España indican que el Real no ve que borrar el mensaje sea una respuesta adecuada o suficiente. Esto refleja la tensión previa al clásico, que ha trascendido más allá del terreno de juego, en un enfrentamiento crucial que determinará al próximo líder de la tabla de posiciones en LaLiga.

¿A qué hora comienza Barcelona vs. Real Madrid?

El enfrentamiento entre Barcelona y Real Madrid en la fecha 11 de LaLiga comenzará a las 9:15 de la mañana del sábado 28 de octubre, hora peruana. En Argentina, será a las 11:15 horas, mientras que en España dará inicio a las 16:15 de la tarde. A continuación, te proporcionamos el horario en caso de que te encuentres en otro país.

México: 8:15 a.m.

8:15 a.m. Colombia y Ecuador: 9:15 a.m.

9:15 a.m. Venezuela: 10:15 a.m.

10:15 a.m. Chile, Uruguay y Venezuela: 11:15 a.m.

¿Dónde ver el partido de Barcelona vs. Real Madrid?

Si no quieres perderte ni un minuto del Clásico Español entre Barcelona y Real Madrid en LaLiga, puedes sintonizarlo EN VIVO y EN DIRECTO a través de DIRECTV, ESPN, STAR Plus, DAZN LaLiga y Movistar. Recuerda que en Depor tendremos el minuto a minuto con todas las incidencias de este compromiso.





