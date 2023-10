¡El clásico español esta de vuelta! El Barcelona recibe a su histórico rival, el Real Madrid, este sábado 28 de octubre a las 9:15 de la mañana, hora peruana, en la jornada 11 de LaLiga Santander de España. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Olímpico de Montjuïc y será un partido de vital importancia, ya que los ‘Culés’ y los ‘Blancos’ están separados por solo un punto en la tabla. Si el Barça gana, se convertirá en el nuevo líder de la liga española; de lo contrario, los ‘Merengues’ ampliarán su ventaja en la cima. En la siguiente nota de Depor.com. te brindamos a qué hora comienza, en canal TV ver y más detalles del partido. ¡No te lo pierdas!

En su encuentro más reciente, el FC Barcelona logró una victoria crucial contra el Athletic Club Bilbao en la décima jornada de LaLiga 2023-24. A pesar de que los ‘Culés’ tenían una ventaja de cuatro puntos sobre los ‘Leones’, la victoria era esencial para recortar distancias con el líder de la tabla, el Real Madrid. Cerca del final del partido, el canterano de 17 años, Marc Guiu, aseguró el triunfo para los catalanes en su propio terreno.

Este importante resultado coloca al Barcelona en la tercera posición con 24 puntos, justo detrás de los 25 puntos que tienen el Girona y el Real Madrid, que será su próximo oponente en el Clásico español. El equipo dirigido por Xavi Hernández está teniendo una temporada en la que prevalecen las victorias y empates.

El delantero polaco, Robert Lewandowski, se muestra moderadamente optimista de cara al Clásico y menciona que tiene buenas sensaciones en su proceso de recuperación, confiando en poder empezar a entrenar en el césped esta semana sin sentir molestias en el tobillo.

En cuanto al Real Madrid, el equipo dirigido por Carlo Ancelotti, ha tenido un sólido comienzo de temporada. Después de diez partidos jugados, han acumulado 25 puntos, situándose en la primera posición, empatados con el Girona en la tabla de clasificaciones. En su más reciente encuentro correspondiente a la décima jornada de LaLiga española, el Real Madrid obtuvo un empate 1-1 frente al Sevilla.

El infortunio afectó al equipo ‘merengue’ cuando David Alaba anotó en propia puerta, otorgando una ventaja momentánea a los locales. Sin embargo, Dani Carvajal respondió con un gol que igualó el marcador, rescatando un valioso punto para los visitantes en un emocionante partido que mantuvo a los espectadores en vilo de principio a fin.

¿A qué hora comienza Barcelona vs. Real Madrid?

El enfrentamiento entre Barcelona y Real Madrid en la fecha 11 de LaLiga comenzará a las 9:15 de la mañana del sábado 28 de octubre, hora peruana. En Argentina, será a las 11:15 horas, mientras que en España dará inicio a las 16:15 de la tarde. No olvides que en Depor.com puedes encontrar todos los detalles de este partido. A continuación, te proporcionamos el horario en caso de que te encuentres en otro país.

México: 8:15 a.m.

8:15 a.m. Colombia y Ecuador: 9:15 a.m.

9:15 a.m. Venezuela: 10:15 a.m.

10:15 a.m. Chile, Uruguay y Venezuela: 11:15 a.m.

¿Dónde ver el partido de Barcelona vs. Real Madrid?

Si no quieres perderte ni un minuto del Clásico Español entre Barcelona y Real Madrid en LaLiga, puedes sintonizarlo EN VIVO y EN DIRECTO a través de DIRECTV, ESPN, STAR Plus, DAZN LaLiga y Movistar. Además, te recomendamos no intentar verlo a través de Fútbol Libre TV, una fuente pirata. ¡No te lo pierdas!

Barcelona vs. Real Madrid: historial de partidos

En total, Barcelona y Real Madrid han disputado 185 partidos en LaLiga de España, con 77 victorias para el Real Madrid, 73 para el Barcelona y 35 empates. Además, se han enfrentado en ocho ocasiones en la Liga de Campeones de la UEFA, con tres triunfos para el Real Madrid, dos para el Barcelona y tres empates. Los ‘Merengues’ mantienen una ventaja de 4 partidos ganados sobre los ‘Culés’.

Barcelona vs. Real Madrid: último encuentro

El enfrentamiento más reciente entre estos dos equipos españoles ocurrió el 29 de julio de 2023. En un partido amistoso, el Barcelona derrotó 3-0 al Real Madrid en su propio terreno. Los goles del encuentro fueron anotados por Dembélé (minuto 53), López (minuto 85) y Ferran Torres (minuto 91), quienes sellaron la victoria en este encuentro amistoso.

¿En qué estadio se jugará El Clásico por LaLiga de Espña?

El partido entre Barcelona y Real Madrid, programado por LaLiga de España, se disputará en el Estadio Olímpico de Montjuïc, ubicado en el distrito de Sants-Montjuïc en Barcelona. El campo de juego tiene una capacidad para albergar a 55,926 aficionados que apoyarán a sus equipos favoritos.





