Barcelona vs. Real Madrid : el partidazo que paraliza a todo el planeta fútbol ya está más que agendado. Se llevará a cabo el domingo 28 de octubre en el Estadio Camp Nou por la fecha 10 de LaLiga Santander 2018-19. Ambos conjuntos no vienen bien previo a este cotejo por el campeonato español de primera división.

Por ejemplo, el 'Barza' no conoce de victorias en el torneo desde hace cuatro jornadas. Tiene empates ante Girona, Athletic Club de Bilbao y Valencia, mientras que fue vencido cuando visitó al Leganés.

Barcelona vs. Real Madrid: horarios y canales en el mundo

Perú : 10:15 a.m. - ESPN 2

Colombia : 10:15 a.m. - ESPN 2

Ecuador : 10:15 a.m. - ESPN 2

México : 10:15 a.m. - ESPN 2

Argentina : 12:15 p.m. - ESPN 2

Chile : 12:15 p.m. - ESPN 2

Estados Unidos (Florida) : 11:15 a.m. - ESPN Deportes

España : 4:15 p.m. - bein LaLiga

Por su parte, Real Madrid está en una crisis de resultados previo a su choque contra Barcelona. Sus resultados son peores que los del Barcelona ya que suma dos derrotas y un empate en sus últimos tres encuentros de LaLiga. A esto se le puede sumar su traspié ante el CSKA Moscú por la Champions League.

Esto ha hecho que se hable de una posible marcha del técnico Julen Lopetegui. Su punto de quiebre será el choque ante los culés como visitante y se habla de otros entrenadores para suplirlo debido a que tampoco la 'Casa Blanca' ha mostrado su mejor versión de juego.

Previo a este partidazo, Barcelona se verá las caras contra el Sevilla e Inter de Milán por la Champios. Por su parte, los merengues medirán fuerzas ante Levante y Viktoria Plzen.