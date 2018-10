Barcelona vs. Real Madrid se enfrentan este domingo (10:15 a.m. hora peruana) en una versión del Clásico de España. El partido tiene distintos significados para cada equipo: para los madridistas puede ser la destitución de Julen Lopetegui, para los culés mantenerse en la lucha por el título de LaLiga. Se viene un partidazo en Camp Nou y que será transmitido a través de la señal de DirecTV Sports para toda Latinoamérica.



El Clásico liguero, entre el Barcelona vs. Real Madrid, podría acabar marcando el devenir de Lopetegui, que cuenta con el apoyo cerrado de la plantilla, después que el martes el director de relaciones institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño, confirmara que se sentará en el banquillo en el Camp Nou.





Barcelona vs. Real Madrid: horarios en el mundo

| Perú | 10:15 a.m.| DirecTV|

| Colombia | 10:15 a.m.| DirecTV |

| Ecuador | 10:15 a.m.| DirecTV |

| Argentina | 12:15 p.m.| DirecTV |

| Chile | 12:15 p.m. | DirecTV |

| México | 9:15 a.m. | TDN |

"En este tipo de situaciones, es muy importante mantener la calma, estar unidos, confiar en los jugadores y el partido del domingo supone una gran motivación para todos y con la esperanza de hagamos un buen partido", explicó el exdelantero blanco.



Sin embargo, el Real Madrid tendrá que mostrar una mejor imagen si quiere sacar algún punto de la capital catalana frente a un Barcelona, líder de LaLiga, que no podrá contar con Lionel Messi por lesión. Al atacante se le vio en el partido ante el Inter.



El martes, ante el farolillo rojo del Grupo G de la Champions League, los nervios volvieron a atenazar a unos jugadores 'merengues', flojos en defensa, a los que los rivales del Plzen llegaron con facilidad provocando los pitos del Bernabéu.



"Hay que ser sinceros, no estamos jugando bien", reconocía tras el partido el centrocampista brasileño Casemiro.