Barcelona y Real Madrid EN VIVO se ven las caras este domingo 28 de octubre por una nueva edición del 'Clásico' español EN DIRECTO, en el marco de la décima jornada de LaLiga Santander. No te lo pierdas. Podrás disfrutar de este vibrante encuentro entre españoles a través de DirecTV Sports TV ONLINE a partir de las 9:15 a.m. (hora peruana y mexicana) en toda América Latina.

Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter del Barcelona y Real Madrid.



Barcelona vs. Real Madrid: horarios y canales en el mundo

Argentina: 11:15 am. por DirecTV Sports (601-619)

Bolivia: 10:15 am. por Tigo Sports

Brasil: 11:15 am. sin confirmar

Chile: 11:15 am. por DirecTV Sports (601-619)

Colombia: 10: 15 am. por DirecTV Sports (601-619)

Costa Rica: 8:15 am. por TDN

Cuba: 10:15 am. por Tele Rebelde

Ecuador: 9:15 am. por por DirecTV Sports (601-619)

España: 4:15 p.m. por beIN Sports

El Salvador: 8:15 am. por TDN

Estados Unidos: 10:15 am. por beIN Sports, beIN Sports Ñ

Guatemala: 8:15 am. por TDN

Honduras: 8:15 am. por TDN

Islas Canarias: 3:15 p.m. por beIN Sports

México: 9:15 am. por TDN

Nicaragua: 8:15 am. por TDN

Panamá: 9:15 am. por TDN

Paraguay: 11:15 am. sin confirmar

Perú: 9:15 am. por DirecTV Sports (610-619)

Uruguay: 11:15 am. por DirecTV Sports (610-619)

Venezuela: 11:15 am. por DirecTV Sports (610-619)

Partido aparte. Ernesto Valverde es el técnico del líder de LaLiga Santander y su Barcelona camina por Europa con solvencia. Por su parte, Julen Lopetegui anda cuestionado por el mal juego de su equipo, por los malos resultados y por las dudas existentes sobre el modelo de juego.

Desde el curso 2009/10, cuando Cristiano Ronaldo llegó al Real Madrid, siempre participó en un Clásico de España alguno de los dos mejores futbolistas del mundo. Pero por primera vez después de casi una década ni el jugador portugués, ni Lionel Messi estarán presentes en un choque entre azulgranas y merengues.



Barcelona llega con la moral a tope luego de su triunfo por la Champions League ante el Inter de Milán. Dicho resultado lo dejó a puertas de los octavos de final y con un estilo de juego que, por el momento, no hace que se extrañe a Lionel Messi.



El Real Madrid tendrá que mostrar una mejor imagen si quiere sacar algún punto de la capital catalana frente a un Barcelona, líder de LaLiga, que no podrá contar con Lionel Messi por lesión. Al atacante se le vio en el partido ante el Inter.