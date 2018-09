Por su segundo partido consecutivo en la actual temporada de LaLiga Santander , el Barcelona ha encajado un gol en los primeros minutos. Si antes fue ante el Huesca, esta vez ha sido ante la Real Sociedad en Anoeta en la jornada 4 del fútbol de España.



Cuando corrían los 11 minutos del Barcelona vs Real Sociedad, el equipo azulgrana se desconcentró en defensa, no defendió bien una pelota parada y Aritz Elustondo marcó el 1-0 en San Sebastian con un formidable remate ante el que Ter Stegen no pudo responder.

En la fecha 3 de LaLiga Santander, el Barcelona también había sufrido en Camp Nou, ante el Huesca, un gol madrugador. Apenas a los 2 minutos, Juan Hernández abrió el marcador, aunque para fortuna de los azulgranas, a su favor cayó una lluvia de goles y el partido quedó 8-2 a su favor.

Barcelona arrancó el partido ante la Real Sociedad con este once titular: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Alba; Sergi Roberto, Rakitic, Rafinha; Dembélé, Messi y Suárez. Para sorpresa de muchos, Valverde dejó fuera de la convocatoria a Arthur.