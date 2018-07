El partido tiene mucho morbo. No solo porque la Roma eliminó al Barcelona en la última Champions League, sino porque el fichaje en cuestión ( Malcom) usará la camiseta azulgrana, cuando vestir la del cuadro capitalino. En medio de la previa, y en vez de calmar las aguas, Manolas se refirió al atacante en respecto y lo ninguneó ante los medios de prensa. Como todo un zaguero, el griego ya puso la pierna antes de que inicien los 90 minutos.



"¿Malcom? No sé quién es, no lo conozco, incluso antes de que fichara por el Barcelona no conocía ni su nombre. No hay motivos para saludarlo. No quiso ir a la Roma, pues que se vaya mejor al Barça", declaró el experimentado central en conferencia de prensa.



Malcom, que hizo su debut frente al Tottenham el pasado sábado, no tiene ningún interés en generar polémica y desde que fue presentado en Portland, se limitó a decir que fueron sus agentes los que cerraron la operación. Nada más que eso en un fichaje que – también – llega con el morbo de si reemplazara a Ousmane Dembélé en el equipo.



"He llegado al equipo de mis sueños y no lo único que deseo es jugar mi mejor fútbol y aprender junto la gran figura de Lionel Messi", afirmó.



La Roma afronta el duelo , igual que el Barcelona, como un paso más en su preparación para el próximo curso y su técnico, Eusebio Di Francesco, confía en que sus hombres mejoren el rendimiento que ofrecieron contra el Tottenham, que les ganó por 1-4.