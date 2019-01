Cambios radicales: un fichaje y una baja decidida del Barcelona para el 2019-20, según 'Don Balón'

En la previa del Barcelona vs Sevilla , por cuartos de final de la Copa del Rey 2019 , los hinchas azulgranas se han visto sorprendidos por los últimos rumores que ha disparado la prensa española de cara al mercado de fichajes 2019 de verano. De acuerdo al diario 'Don Balón', se vienen grandes cambios en el arco que ya están decididos.

El protagonista es nada menos que Jasper Cillessen , arquero para el que la dirección deportiva ya tiene planes: venderlo a cualquier equipo de Europa que ponga 20 millones de euros o más sobre la mesa. Aunque el portero holandés siempre ha rendido cuando le ha tocado relevar a Ter Stegen, en Camp Nou creen que su ciclo ha terminado.

De acuerdo a la citada fuente, no solo el FC Barcelona está convencido de la partida de Cillessen, también lo está el propio arquero. Cree que con 29 años todavía tiene gasolina para rendir en un gran club de Europa y si bien el verano pasado el club azulgrana no lo dejó irse, ahora no tendría problemas en abrirle la puerta.

Jasper Cillessen también ha pasado por el NEC Nijmegen de Holanda. (Foto: Getty) Jasper Cillessen también ha pasado por el NEC Nijmegen de Holanda. (Foto: Getty)

El cambio en el FC Barcelona

Con Cillessen fuera del FC Barcelona, en Camp Nou tienen en mente apostar por lo que tienen en casa. En esa linea, Iñaki Peña apunta a ser el relevo de Ter Stegen. Se trata de un portero de 19 años que pertenece a la cantera y cuenta con mucha proyección. Es indiscutible en la Segunda B y sobre el recae toda la esperanza del barcelonismo.



Como Jasper Cillessen no tapa en Liga, muchos apuntan a que el Barcelona vs Sevilla de este miércoles será el último partido del holandés con la casaquilla azulgrana. El duelo de vuelta de cuartos de final de la Copa del Rey 2019 está programado para las 21:30 (hora local) y será transmitido por las señales de GOL y DirecTV.