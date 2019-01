¡Brilla Cillessen! Así le tapó el penal a Banega con incertidumbre del VAR en Copa del Rey [VIDEO]

Toda la incertidumbre del VAR en el Barcelona vs. Sevilla. Un penal que generó la polémica en el partido en el Camp Nou por los cuartos de final de la Copa del Rey. Luego de varias revisiones en los televisores, el árbitro pitó el penal desde los 12 pasos. Ever Banega fue el encargado de patearlo, pero ahí estaba el holandés Jasper Cillessen. Lo tapó y todos estallaron en el Camp Nou, a raíz de la gran acción del holandés. Partidazo.



Banega le pegó a la derecha del portero, pero fue un disparo bien avisado, por lo que Cillesen apenas se estiró para desviar la pelota de su arco. Los hinchas azulgranas celebraron el hecho, mientras que los andaluces se preocuparon a raíz de lo que vino en el encuentro.



El resultado es tan complicado para los azulgrana que solo en una de las siete ocasiones en las que han afrontado la vuelta de una eliminatoria copera con un 2-0 en la ida han sido capaces de remontar la situación y de eso hace mucho, porque la única vez fue en los octavos de final frente al Mallorca, cuando le dieron la vuelta al 2-0 de la ida con un 5-1 en la vuelta.



En Copa, el Barça no queda fuera de la competición en eliminatorias desde las semifinales de la 2012-13, cuando cayeron frente al Real Madrid. Ahora, las incógnitas son múltiples y Valverde tiene la llave. Los escenarios son variados: o decide darle protagonismo a canteranos y jugadores poco habituales, o mezcla a titulares con suplentes o va con todo y pone a su equipo de gala.