¿El Barcelona de Valverde o Pep? El golazo de antología de Messi con infinidad de toques [VIDEO]

Una infinidad de toques. El Barcelona vs. Sevilla fue un deleite para el espectador, goles a doquier de parte de los jugadores azulgranas, pero el mejor de todos fue el último, como si fuera la cereza del postre. Lionel Messi marcó el 6-1 para el Barcelona con lo que fue probablemente uno de los mejores goles de todo el 2019. ¡Y sí! ¡Estamos en enero!



Pase largo para izquierda, toques azulgranas, pase de la muerte, Luis Suárez deja escapar el balón y golazo de Lionel Messi en el Barcelona vs. Sevilla. Una perla del delantero argentino, que minutos antes había tenido una clara chance que no pudo marcar ante los andaluces.



El Barcelona se valió de sus jugadores más importantes y de la reivindicación de Philippe Coutinho, que firmó un doblete, para remontar los dos goles de desventaja que tenía ante el Sevilla con una inapelable goleada en el Camp Nou (6-1) y acceder así a las semifinales de la Copa del Rey.



Los azulgranas jugaron un primer tiempo brillante y se adelantaron muy pronto en el marcador, en el minuto 13, gracias a un penalti cometido sobre Leo Messi y transformado por Coutinho. Aunque a punto estuvo el Sevilla de empatar en el minuto 26, también desde los once metros, pero lo evitó con una gran parada Jasper Cillessen.



Todavía antes del descanso, el Barça fue capaz de empatar la eliminatoria con un gol afortunado de Rakitic, que desvió a puerta, en el minuto 31, una gran asistencia de Arthur Melo.



El Barcelona se dio prisa para culminar la remontada en la reanudación y consiguió dos goles consecutivos al poco de empezar la segunda parte. Coutinho, en el minuto 53, y Sergi Roberto, en el 54, pusieron a los azulgranas 4-0 en el marcador.



El Sevilla, sin embargo, reaccionó y Arana fue capaz de perforar la portería de Cillessen con un buen tanto desde el borde del área en el minuto 67. Tras el gol, los visitantes hicieron sufrir a los locales, pero fue el Barça quien golpeó de nuevo.



Luis Suárez sentenció en el minuto 89 desde el segundo palo y Messi cerró la goleada en el tiempo añadido al culminar un contraataque. El Barcelona está en semifinales de la Copa del Rey.