Nadie se lo cree: Valverde deja fuera a Lionel Messi y otro crack para el Barcelona vs. Sevilla

Una sorpresa en toda Cataluña. En la previa del Barcelona vs. Sevilla por los cuartos de final de la Copa del Rey , Ernesto Valverde ha decidido no contar con la presencia de Lionel Messi y Sergio Busquets para el duelo de ida en el Ramón Sánchez Pizjuán. El técnico vasco ha sorprendido a todos, puesto que es un encuentro importante para los catalanes.



El entrenador ha decidido dejarlo en Barcelona "por decisión técnica" ante un partido importante como son los cuartos de final de la Copa del Rey y ante un rival tan complicado como el cuadro de Pablo Machín, quienes se encuentran en primeros puestos de LaLiga.



Messi realizó la sesión de entrenamiento, aparentemente, con toda normalidad.



Hay que recordar que Valverde también dejó fuera de la convocatoria a Messi en el partido de ida en la anterior eliminatoria ante el Levante, donde los azulgranas acabaron perdiendo por 2-1. Ahora, repite la misma experiencia, aunque ante un rival mucho más cualificado.



Lo cierto es que el técnico azulgrana está dosificando a la estrella del Barcelona de manera continuada. En el último partido de Liga ante el Leganés, solo apareció en el campo en la última media hora, por lo que no se esperaba su ausencia en esta convocatoria. ¿Podrá el Barcelona imponerse al Sevilla con la ausencia de Lionel Messi?