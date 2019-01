Munir confesó el calvario en sus últimos días en el Barça: un mensaje para Valverde y Bartomeu

El Barcelona vs Sevilla , por la vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey 2019 , no podía tener una mejor previa que la que ha protagonizado Munir El Haddadi , quien aunque no podrá estar ante su exequipo por lesión, opinó del partido y contó lo mal que la pasó en sus últimos días como azulgrana.



"Fue un mes muy duro. Cuando el mister te llama y te dice que no vas a jugar, que no puede contar contigo... se puede entender, pero yo igualmente iba, hacía mi trabajo, hacía lo que me decían y no decía nada", explicó Munir en el canal oficial del Sevilla.



"Sentía que el club no contaba conmigo. Me decían que en un futuro sí, pero estábamos en el presente y yo no veía mucho interés y esta fue la decisión que tomé", dijo Munir y luego agregó: "Yo quiero disfrutar del fútbol, crecer como futbolista y ser importante, algo que en el Baça sabía que era poco probable".

Barcelona y Sevilla chocan por la ida de cuartos de final de la Copa del Rey 2019 en duelo que se llevará a cabo en el estadio Camp Nou. El partido está programado para las 3:30 de la tarde (hora peruana y 09:30 p.m. en España) y será transmitido para toda América Latina a través de la señal de DirecTV.



Barcelona llega a este partido de Copa del Rey luego de una derrota de 2-0 el miércoles pasado ante el Sevilla. Con Lionel Messi desde el arranque, el equipo azulgrana buscará la remontada para así seguir el sueño de ganar el torneo por quinta vez consecutiva.