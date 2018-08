Todas malas para Arthur , el flamante fichaje del Barcelona que se ha lucido en la pretemporada en Estados Unidos. Los resultados no han sido los mejores para los culés, pero el ex Gremio siempre ha sido la manija del equipo en la International Champions Cup. Ahora, tres días de disputarse la Supercopa de España ante el Sevilla, Arthur sufre de dos problemas que harían que Ernesto Valverde lo considere como una baja del equipo culés.



Primero. Arthur ha padecido de una fiebre, la cual no le ha permitido entrenar con el equipo. Incluso, si se recupera a pocos días del partido, enfermería tendría que ver si se encuentra con todas las condiciones para jugarse ese partido único en la ciudad de Tánger.



Segundo. Aún no se define el pasaporte extracomunitario de Philippe Coutinho. El brasileño debería tener su documento listo antes de este fin de semana, aunque si no llega finalmente, el técnico vasco solo podrá contar con Malcom, Arturo Vidal y el propio Coutinho.



De este modo, Arthur podría no jugar un partido en donde claramente se le considera una pieza dentro del sistema de juego culé. Puede que no como titular, pero sí como una variante que le daría oxígeno y fútbol al Barcelona de Lionel Messi y Luis Suárez. De malas, los culés.



Barcelona enfrenta este domingo al Sevilla en una final única por la Supercopa de España. El partido se encuentra programado para las 3 p.m. (hora peruana) y 10 p.m. de España.