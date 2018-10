Philippe Coutinho ha demostrado en el Barcelona vs Sevilla que atraviesa por un momento espectacular en la Liga Santander. Y es que en el partido de la fecha 9 en Camp Nou, el brasileño marcó el mejor gol del mes luego de una gran jugada colectiva que ya se convirtió en viral.



Mientras corrían los primeros minutos del Barcelona vs Sevilla, Nelson Semedo tomó la pelota por derecha, se sacó a dos con una individual y tocó para Suárez, quien no tardó en devolver para que Lionel Messi empiece a hacer magia con la zurda.



Con tres defensores del Sevilla por delante, el mejor jugador del mundo sacó un pase perfecto para Coutinho, quien bien posicionado en el área, sacó un remate un sutil remate en primero en la que el portero Vaclík nada pudo hacer.



Barcelona arrancó el partido ante Sevilla con: Ter Stegen; Nélson Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Arthur; Coutinho, Luis Suárez y Messi. Mientras que los andaluces se pararon así: Vaclík; Kjaer, Sergi Gómez, Carriço; Jesús Navas, Vázquez, Banega, Arana; Sarabia, André Silva y Ben Yedder.