Barcelona vs. Sevilla: fecha, horarios y canales del duelo en Camp Nou por jornada 8 de LaLiga Santander

Barcelona y Sevilla se miden (EN VIVO | EN DIRECTO | LIVE HD) vía ESPN, Movistar Partidazo, Sky y beIN Sports ONLINE TV por la jornada 8 de LaLiga Santander 2019-20 desde el Estadio Camp Nou. Revisa la transmisión del partido para toda Latinoamérica STREAM desde las 14:00 horas en Perú y en México. Sigue el MINUTO A MINUTO por la web Depor.com. Se viene un partidazo entre los Azulgranas, un equipo remodelado, y unos rivales que saltarán al campo con lo mejor de su arsenal.



Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación. Depor.com te ofrece el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de Barcelona y Sevilla.



El Barcelona, en dinámica positiva de resultados tras ganar al Villarreal (2-1), al Getafe (0-2) y remontar ante el Inter de Milán (2-1), pero todavía lejos de encontrar la regularidad en su juego, recibe al Sevilla, un rival directo al que no se le da bien el Camp Nou. Después un inicio de temporada irregular, especialmente lejos de casa, el conjunto Azulgrana necesita, además de seguir sumando de tres en tres, empezar a convencer con su juego.



Barcelona vs. Sevilla: horarios y canales en el mundo

Perú: 2:00 p.m. | ESPN Internacional

México: 2:00 p.m. | Sky Sports

Colombia: 2:00 p.m. | ESPN Internacional

Ecuador: 2:00 p.m. | ESPN 2 Andino

Venezuela: 3:00 p.m. | ESPN Internacional

Chile: 4:00 p.m. | ESPN Internacional

Argentina: 4:00 p.m. | ESPN Internacional

Uruguay: 4:00 p.m. | ESPN Internacional

Brasil: 4:00 p.m. | FOX Premium 1

España: 9:00 p.m. | Movistar Partidazo

Después de encadenar tres victorias entre LaLiga Santander y la Champions League, el entrenador del Barcelona se mostró cauto sobre la reacción de su equipo, si bien confía en "refrendar" este domingo la buena dinámica de resultados ante "un buen equipo" como el Sevilla. "Vamos a esperar si se confirma. Aquí se toca fondo un lunes y el miércoles estás en el cielo", puntualizó el DT Azulgrana en la rueda de prensa previa al encuentro liguero.



Valverde calificó de "fundamental" el duelo contra el equipo hispalense para afrontar el parón de selecciones "con buenas sensaciones" y cerca de las primera posiciones de la competición. Precisamente, jugadores como el uruguayo Luis Suárez y el argentino Lionel Messi no viajarán con sus respectivas selecciones, algo positivo para el técnico Azulgrana.



"A nosotros no nos viene mal para hacer más entrenamientos. Después de los quince días, vienen partidos decisivos, tanto en la Liga como en la Champions, y hay que estar preparados". Primero, el Barcelona intentará sumar los tres puntos contra el Sevilla sin los centrales franceses Samuel Umtiti, lesionado, y Clement Lenglet, sancionado.



Así, Valverde podría apostar por el joven Jean-Clair Todibo, si bien no descartó otras opciones como retrasar al centrocampista Frenkie de Jong. También en la posición de lateral izquierdo anda algo cojo el Barcelona, pues Junior Firpo y Jordi Alba siguen recuperándose de sus respectivas lesiones. No obstante, el preparador del Barça avanzó que Alba estaría en la convocatoria para jugar contra el Sevilla.



Los convocados del Barcelona contra Sevilla

El técnico barcelonista Ernesto Valverde podrá contar con Jordi Alba y con Ansu Fati, después de que ambos hayan recibido el alta médica para poderse medir este domingo al Sevilla en el Camp Nou. La baja del sancionado Clement Lenglet la cubrirá el central del filial Ronald Araujo, mientras que siguen de baja por lesión Umtiti y Junior.



Carles Aleñá ha quedado fuera de la convocatoria por decisión técnica. La convocatoria está formada por Ter Stegen, Nelson Semedo, Gerard Piqué, Ivan Rakitic, Sergio Busquets, Todibo, Suárez, Messi, Dembélé, Neto, Griezmann, Jordi Alba, Sergi Roberto, Frenkie de Jong, Vidal, Carles Pérez, Ansu Fati y Araujo.

Sevilla quiere 'robarle' los tres puntos al Barza

El entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, aseguró este sábado, en vísperas de la visita al Barcelona, que su equipo tiene "ganas de jugar en un escenario excelente" como es el Camp Nou y "contra un rival magnífico", ante el que tiene claro que deben "hacerlo todo perfecto" para sacar algo positivo.



"Estamos preparados; es verdad que llevamos muchos partidos, pero es producto de que tenemos la suerte de jugar tres competiciones. Espero al mejor Barcelona. Vienen de hacer muy buenos partidos. Veremos a un gran equipo, muy bien dirigido, no tengo dudas", afirmó en rueda de prensa Lopetegui.



El preparador vasco es consciente de que "para ganar" en el feudo barcelonista "hay que hacerlo todo perfecto, aunque a veces con esto no llegas" porque se trata de "un magnífico equipo y con (Leo) Messi, mejor", por lo que sus jugadores deberán "entender cada momento del partido de manera correcta".



Lopetegui se mostró "sorprendido" con la irrupción del delantero culé Ansu Fati, debido a que "no es fácil a su edad" ofrecer "ese rendimiento", por lo que admitió que es un futbolista que "llama mucho la atención". El técnico sevillista se congratuló por la primera convocatoria con España del lateral Sergio Reguilón, un "premio" que considera que "es fruto de su trabajo en el Sevilla''.



Barcelona vs. Sevilla: alineaciones probables

Barcelona : Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Todibo, Semedo; Busquets, Arthur, De Jong; Griezmann, Messi y Suárez.



Sevilla: Vaclík; Jesús Navas, Diego Carlos, Carriço, Reguilón; Jordán, Fernando, Banega; Ocampos, Munir, Óliver Torres o Nolito.



