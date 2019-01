Barcelona vs. Sevilla por cuartos de final: fecha, horarios y canales de partido por Copa del Rey

Barcelona vs. Sevilla se miden ( EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE) a través de las señales de DIRECTV (América Latina), Sky Sports (México) y TVE (España) del partido de ida en el Sánchez Pizjuán por los cuartos de final de la Copa del Rey 2018-19. Los catalanes, que descansaron un tiempo a Lionel Messi en el último partido de LaLiga, irán por el triunfo a Andalucía para asegurarse una buena ventaja en casa en pro de levantar el trofeo a final de temporada. Se trata de un buen entre dos rivales que están en lo más alto de LaLiga.



En medio del partido, se habla del reciente fichaje Kevin Prince Boateng, quien no será titular en el primer partido del Barcelona vs. Sevilla, pero que asegura que hará todo lo posible por apoyar a los culés en busca del triunfo para el equipo de Ernesto Valverde. El ghanés sorprendió en el mercado de fichajes y también habló en la previa del partido.

Barcelona vs. Sevilla: horarios en el mundo

Horarios en el mundo País Hora Canal Perú 3:30 p.m. DIRECTV Colombia 3:30 p.m. DIRECTV Ecuador 3:30 p.m. DIRECTV Argentina 5:30 p.m. DIRECTV Uruguay 5:30 p.m. DIRECTV Chile 5:30 p.m. DIRECTV México 2:30 p.m. Sky Sports Estados Unidos (Nueva York) 3:30 p.m. Estados Unidos (California) 12:30 p.m. España 9:30 p.m. TVE

Kevin-Prince Boateng reconoció el martes, previo al Barcelona vs. Sevilla, que no jugará en la oncena inicial del Barcelona tras conocerse su inesperado fichaje por el equipo español, pero aseguró que está decidido a ganarlo todo con los azulgranas.



El delantero ghanés de 31 años firmó el lunes una repentina cesión desde el equipo de la Serie A italiana Sassuolo por 1 millón de euros con la opción se fichar de manera permanente por 8 millones de euros en el verano boreal.



El exjugador de equipos como Tottenham, Portsmouth, AC Milan y Las Palmas aseguró que puede aportar su experiencia para ayudar a que el Barcelona cumpla su objetivo de lograr otro trébol de títulos.



"No he hablado con el entrenador (Ernesto Valverde), pero sé que no he venido aquí para ser titular, porque hay jugadores increíbles en este equipo", dijo Boateng a periodistas en su presentación.



"Estoy aquí por mi experiencia y para ayudar. Cuando escuché las noticias, llamé a mi agente y pensé que era un sueño", dijo. "Es una sensación increíble. Ayer por la mañana estaba triste porque teníamos un buen grupo (en Sassuolo), pero les expliqué que venir aquí era una oportunidad que no podía rechazar".



Tras vender a Munir El Haddadi al Sevilla, el Barcelona necesitaba fichar a un recambio para Luis Suárez y apostó por Boateng después de que varios reportes de prensa les relacionaron con Carlos Vela, Álvaro Morata, Cristhian Stuani y Cedric Bakambu.



La escuadra azulgrana quería contratar a un jugador con experiencia al máximo nivel, y Boateng causó impresión con Las Palmas en 2016-17, antes de pasar al Eintracht Frankfurt por motivos personales. Boateng, que jugaba como mediocampista ofensivo antes de reconvertirse en "falso nueve", también jugó en Inglaterra, Italia y Alemania.



"A mi edad, la posición de 'falso nueve' es perfecta para mí", afirmó. "El entrenador podría pensar que tener un jugador como yo es positivo, porque puedo jugar en diferentes puestos, pero me siento muy bien como delantero".



Se viene un partidazo en la Copa del Rey. Tan solo a conectarse a los televisores para ver el Barcelona vs. Sevilla.