Hoy juega en Valencia, pronto lo haría en el Barça: el crack que suena como el suplente de Suárez

A pocas horas del Barcelona vs Valencia , válido por la final de la Copa del Rey 2019 , se ha revelado el nombre del delantero que podría convertirse en el suplente de Luis Suárez para la próxima temporada. Según el diario 'Don Balón' de España, se trata nada menos que de Rodrigo Moreno , uno de los mejores '9' en LaLiga.



Como bien se sabe, los años han empezado a convertir a Suárez en un delantero que debe dosificarse. Con 32 abriles, el uruguayo ya no puede aspirar a jugarlo todo. Es por eso que el Barcelona ve en Moreno el suplente ideal para el sudamericano. Y quizá en un par de años pueda adueñarse del puesto.

El rumor de que el Barcelona busca sus servicios para el 2019-20 habría llegada a oídos del delantero del Valencia. No ve con malos ojos mudarse al Camp Nou para seguir su carrera. "Allí tendría una oportunidad inmejorable para ganar los títulos que en Mestalla se le niegan", publica la citada fuente.



El problema para el Barcelona es que Valencia buscaría aprovecharse pidiendo 100 millones de euros. En Les Corts hay voluntad de ficharlo, pero un precio que sea más razonable. Tras el fichaje de Paco Alcácer en 2016, según 'Don Balón', las relaciones entre ambos clubes no habrían quedado muy bien.



Rodrigo Moreno está llamado a ser titular en el Barcelona vs Valencia de este sábado. El duelo por la final de la Copa del Rey arranca a las 2 de la tarde (hora peruana) y será transmitido para toda América Latina a través de la señal de DirecTV y beIN Sports para España.

