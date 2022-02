Barcelona vs. Valencia EN VIVO: canales y a qué hora ver por LaLiga desde Mestalla

Barcelona vs. Valencia se miden EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este domingo 20 de febrero por fecha 25 de LaLiga Santander en partido que se llevará a cabo en el estadio Mestalla de la localidad de Valencia (España). El partido está programado para las 10:15 de la mañana (hora peruana y 4:15 p.m. en España) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de DirecTV y Movistar para España. Revisa la siguiente tabla de horarios y canales.

Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos EN VIVO y EN DIRECTO con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter del Barcelona y Valencia.

El Valencia buscará este domingo en Mestalla, en LaLiga española, un golpe de efecto en forma de triunfo ante el Barcelona que le permita reengancharse a la lucha por los puestos de Europa, ante un rival que quiere continuar con su recuperación y que tiene como siguiente paso asentarse en la zona de la Liga de Campeones.

Barcelona vs. Valencia: horarios y canales

PAÍS HORA CANAL Perú 10:15 DIRECTV Sports Ecuador 10:15 DIRECTV Sports Colombia 10:15 DIRECTV Sports Argentina 12:15 DIRECTV Sports Chile 12:15 DIRECTV Sports Uruguay 12:15 DIRECTV Sports México 12:15 SKY Sports España 12:15 Movistar

En la previa del partido, el entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, dijo que “jugar a perder tiempo es hacer trampa”. Para vencer al Valencia el técnico azulgrana opina que su equipo deberá “imponer mucho ritmo, una circulación alta y que no haya muchas interrupciones”, y dijo que “Bordalás trabaja muy bien aunque sea un estilo muy diferente” al del Barça.

“Si quieres perder tiempo hazlo jugando al fútbol. Yo creo que iríamos mejor, casi en todos los deportes hay tiempo efectivo. Pero no hablaba del Valencia, no señalaba a nadie. (José) Bordalás (técnico del conjunto de Mestalla) me parece un entrenador fantástico”, insistió en rueda de prensa sobre un tema al que ya se refirió el jueves tras el encuentro ante el Nápoles (1-1) de la Liga Europa.

Una de las novedades para el partido en Mestalla probablemente será Ronald Araujo, una buena noticia para Xavi teniendo en cuenta que tan solo tiene disponible a otro central natural del primer equipo, Eric García, a causa de la sanción de Gerard Piqué y de las bajas por lesión de Clément Lenglet y Samuel Umtiti.

“Somos optimistas con Araujo, hoy entrenará y se probará. Él quiere estar, depende de las sensaciones que tendrá en el entrenamiento de esta tarde. Si no hay nada raro, estará”, informó Xavi sobre el futbolista uruguayo.

Ferran Torres regresará a Mestalla tras no estar del todo acertado de cara a portería el jueves ante el Nápoles. “Con Ferran hablamos y tengo una confianza absoluta en él, de ahí el fichaje. Nos va a marcar diferencias, ya lo hizo en el Valencia, el Manchester City y en la selección y lo hará también en el Barça”, aseguró Xavi.

Otro futbolista que tuvo protagonismo en el encuentro de Liga Europa fue Ousmane Dembélé, quien fue recibido con pitos por su propia afición a causa de su negativa a renovar o a buscar una salida a otro club en el mercado de invierno.





