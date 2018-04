Barcelona vs. Valencia EN DIRECTO: medirán fuerzas este sábado en un cotejo correspondiente a la fecha 32 de la Liga Santander. El equipo que dirige el técnico Ernesto Valverde espera pasar rápido la página de la Champions League, torneo en donde quedó sorpresivamente eliminado en cuartos de final a manos de la Roma. Golearon 4-1 en la ida, pero en la vuelta jugada en el Estadio Olímpico perdió 3-0.

Este encuentro tendrá como escenario al Estadio Camp Nou en Cataluña y será transmitido a toda Latinoamérica por la señal internacional de DirecTV Sports. Por su parte, en territorio español va por el canal Bein LaLiga.

HORARIOS en el mundo del Barcelona vs. Valencia

PAÍS HORARIO Perú 9:15 a.m. Colombia 9:15 a.m. México 9:15 a.m. Ecuador 9:15 a.m. Argentina 11:15 a.m. Chile 11:15 a.m. Estados Unidos (Florida) 9:15 a.m. España 4:15 p.m.

Valverde tuvo que responder algunas preguntas incisivas en una rueda de prensa previa al partido entre Barcelona y Valencia en casa por La Liga, como si sentía que había traicionado el tradicional estilo ofensivo del 'Barça' tratando de conservar su ventaja de 4-1 en Roma.



El entrenador dijo que el plantel aún estaba afectado por la eliminación. Sin embargo, sostuvo el desempeño del club en La Liga, donde está a 10 puntos de arrebatarle el título al Real Madrid.

"La reacción de los aficionados dependerá de cómo reaccionamos nosotros en el terreno de juego y necesitamos 10 puntos más para ganar La Liga", sostuvo a los medios.

"Nos ha costado mucho y no podemos quedarnos lloriqueando en casa por lo que ha pasado. Hay que pensar que si al Valencia nos quedarían siete puntos para ser campeones. Si nos lo dicen hace un tiempo, no lo hubiésemos creído. No debe impulsarnos lo perdido, sino lo que podemos ganar", destacó.

Barcelona vs. Valencia y lo que pagan las apuestas

Casa de apuestas Barcelona Empate Valencia Bwin 1,30 1,75 9,00 Sportium 1,28 6,00 11,00 Betsson 1,29 6,15 9,75

Barcelona saldría al Camp Nou con Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Sergi Roberto, Coutinho, Iniesta; Messi, Dembélé y Luis Suárez.



Por otra parte, Valencia alinearía con Neto; Vezo, Gabriel, Garay, Gayà; Soler, Kondogbia, Pareja, Guedes; Rodrigo y Zaza.



Fuente (Reuters y Depor)