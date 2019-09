Tu dolor es nuestro: se confirma la peor noticia sobre Messi y los hinchas del Barça entran en desesperación

Lionel Messi ha hecho llorar a los hinchas del FC Barcelona. No solo está confirmado, que por lesión, se perderá el partido de la fecha 4 de Liga Santander ante Valencia , lamentablemente, el argentino tampoco estará en el debut de los azulgranas en la Champions League ante el Borussia Dortmund en el Westfalenstadion.



Ernesto Valverde prefiere no arriesgar con Messi, que sigue recuperándose de una lesión en el sóleo del muslo derecho, y, si bien quiere que vuelva pronto, prioriza que se recupere bien.



" Messi es el mejor jugador del mundo, pero lo que esperamos es que vuelva pronto, pero que vuelva bien. No queremos dar un paso atrás en su recuperación", afirmó.



En este sentido, Valverde actualizó el parte médico del argentino: "En principio, antes de jugar contra el Betis, parecía que era un pequeño bache en la recuperación y parece ser que se le abrió un poquito la cicatriz. Eso ha hecho que vayamos con calma. Estará para volver en pocos plazos; quizá el martes, pero lo veo difícil".



El nombre del argentino apareció en la mayoría de las preguntas después de la entrevista que esta semana concedió al diario 'Sport', en la que insistió en su intención de completar toda su carrera deportiva en la entidad azulgrana, aunque admitió que lo importante "es tener un proyecto ganador".



"Lo que pasa con Leo es que muchas veces se interpreta cada cosa que hace. Todo el mundo lo mira con prismáticos. Se expresa de una manera natural y tampoco hay que darle mucha importancia", opinó.

