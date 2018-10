Espera su llamado, uno que lo haga valer su condición del fichaje más caro del Barcelona en el mercado de verano. Llegó a cambio de 41 millones de euros y hasta la fecha más parece una especie de Yerry Mina para Ernesto Valverde, un jugador sin oportunidades en el cuadro culé. En la previa del Barcelona vs. Valencia en Mestalla, Malcom espera una chance para hacer mostrar por qué Eric Abidal, secretario deportivo del club, decidió ‘llevárselo’ de la Roma.



Malcom está teniendo nulo protagonismo en sus primeros meses como jugador del FC Barcelona. El extremo brasileño fue el fichaje más caro del verano culé y la paradoja es que es, claramente, el futbolista menos utilizado por Ernesto Valverde entre los cuatro que llegaron, por detrás de Clément Lenglet, Arthur Melo y Arturo Vidal. Con solo 25 minutos de juego en partidos oficiales, Malcom sabrá hoy si, al menos, vuelve a entrar en una convocatoria, la que el técnico azulgrana confeccionará para el partido de Liga en Valencia, tras haber quedado fuera de las dos últimas, ante Athletic de Bilbao en Liga y rente a Tottenham en Champions League.



Una lesión en un tobillo tampoco le ayudó, pero no parece la razón fundamental para que no esté entrando hasta ahora en el plan de Valverde, quien en verano se refirió a su nuevo refuerzo como “un jugador joven con proyección que el club piensa que nos puede ayudar”, un discurso parecido al que en su día hizo con Yerry Mina, irrelevante en su etapa culé y hoy ya traspasado al Everton.



Los 25 minutos de Malcom se reparten entre los 6 finales que jugó en Valladolid y los 19 del epílogo en Leganés, donde para colmo entró con la obligación de salvar un marcador que no se rescató. Lenglet computa 340 minutos en seis partidos, Arturo Vidal acumula 176 minutos entre nueve encuentros y Arthur suma 233 minutos participando en seis partidos. Precisamente, el gran partido de Arthur en Wembley ante el Tottenham, que desplazó a Philippe Coutinho al extremo izquierdo, supone un obstáculo más para Malcom en su reto de ganarse la confianza de Valverde, puesto que hasta ahora tenía a Ousmane Dembélé por delante suyo para ese plaza y ahora ya serían más nombres. Con todo, el primer objetivo de Malcom es regresar a una convocatoria. Veremos si lo logra esta tarde de sábado.