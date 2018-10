El Barcelona no pasó del empate en Mestalla, donde no cae derrotado desde hace diez años, y perdió el primer puesto de la clasificación que dominaba desde hacía varias jornadas.



El conjunto de Ernesto Valverde, que no gana desde el 15 de septiembre, ha empatado contra el Girona, el Athletic y el Valencia mientras fue batido por el Leganés. Segundo en la tabla queda a un punto del Sevilla, líder antes del parón competitivo.



El Valencia no pudo con el cuadro barcelonista, que mejoró y mandó más con el paso de los minutos, pero no le dio para llevarse la victoria y entregó el liderato al Sevilla, que enlazó su cuarta victoria liguera seguida al imponerse al Celta por 2-1 en un bonito encuentro.