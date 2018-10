Penal, penal, penal. En el Barcelona vs. Valencia , antes del golazo de Lionel Messi, los culés sufrieron una ‘injusticia’ en el partido en Mestalla. En el video puede verse clarísima como José Gaya derriba a Luis Suárez en el área, pero el árbitro decide continuar con el juego, uno muy duro para el equipo de Ernesto Valverde luego de su triunfo en la Champions League.



Pase largo de Lionel Messi, Luis Suárez corre hacia el balón, pero en ese momento siente un toque del lateral izquierdo del Valencia. Penal, aunque no fue cobrado. Sin duda alguna, la jugada ha traído polémico en LaLiga Santander. Posteriormente el duelo continúo. Ezequiel Garay marcó para el Valencia, mientras que Leo Messi lo hizo para el Barcelona.



El Barcelona cuenta con Lionel Messi, Luis Suárez y Coutinho en el ataque y esperan derrotar en la contienda a los de Valencia, que comenzaron con ventaja desde un inicio. El conjunto azulgrana es consciente que está obligado a ganar para no dejar escapar el liderato de LaLiga Santander.



Aunque el Barcelona no gana hace varias fechas , viene con la moral al tope luego de la victoria de mitad de semana ante el Tottenham por la Champions Lague. Leo Messi se jugó un partidazo en Wembley y buscará ratificarlo en la casa de los 'Ches'.