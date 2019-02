¡Increíble! El gol cantado que falló Rodrigo Moreno que pudo darle la victoria a Valencia [VIDEO]

Así es el fútbol, a veces juega a tu favor, a veces en tu contra. Rodrigo Moreno pudo sentenciar el partido del Barcelona vs. Valencia por la jornada 22 de LaLiga. No obstante, el delantero español – que en un momento sonó para el Real Madrid – no pudo finiquitar la jugada, algo que luego lamentó, puesto que Lionel Messi marcó en la siguiente jugada el gol del empate para los catalanes en el mismo Camp Nou. Un partidazo entre ambos equipos.



Un centro del ruso Cheryshev desde la banda izquierda llegó para Rodrigo Moreno, el delantero español se lanzó hacia el balón, pero al conectarse mandó la pelota fuera del campo. El atacante no se pudo perder una mejor ocasión de gol, lo sufrieron todos los valencianos, puesto que luego de un taco de Arturo Vidal, Messi marcó un golazo, el 2-2 del partido.



Para el Valencia marcaron Kevin Gameiro y Dani Parejo, mientras que para el Barcelona, Lionel Messi ha hecho un doblete para los catalanes. A cuatro días de jugarse las semifinales de la Copa del Rey, el delantero argentino muestra que se encuentra entonado para ello.



Atlético de Madrid juega el domingo en el Wanda Metropolitano en un partido en donde el equipo del ‘Cholo’ Simeone necesita de un triunfo para acercarse al Barcelona.