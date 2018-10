Jugada de laboratorio. En el Barcelona vs. Valencia , el local pegó primero para sorpresa y emoción de todos los espectadores que poblaron Mestalla. Ezequiel Garay , un jugador que casi puede ser considerado como un ídolo valencianos, apareció en el segundo palo para poner el 1-0 de un partido válido por la jornada 8 de LaLiga Santander. Golazo.



Apenas se llevaba un minuto de juego, dos para el conteo oficial, para que en la primera jugada de gol, Valencia ponga su presencia sobre un Barcelona que no la pasa bien. El cuadro de Ernesto Valverde no gana hace tres partidos en La Liga y tal parece que continúa la misma historia en una plaza difícil como Mestalla. Golazo por la jugada, la concepción.



Valencia no ha tenido un buen arranque liguero, pero se crece contra los grandes. El Barcelona, por su parte, que cuenta con Lionel Messi, Luis Suárez y Coutinho en el ataque espera igualar la contienda que comienza en desventaja desde un inicio.



Barcelona y Valencia, un partidazo que es transmitido por la señal de DirecTV Sports para toda Latinoamérica. Se viene grandes 90 minutos por LaLiga Santander.