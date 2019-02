Valverde dejó a siete fuera: la convocatoria del 'Txingurri' para el Barcelona vs Valladolid

Para el Barcelona vs Valladolid , por la fecha 24 de Liga Santander 2019 , la presencia de Jordi Alba, que no pudo jugar en San Mamés por sanción, es la novedad de la lista de convocados que Ernesto Valverde, dio este viernes para el partido en Camp Nou.



Son bajas por lesión el portero Jasper Cillessen, el defensa Samuel Umtiti y los centrocampistas Arthur Melo y Rafinha Alcántara. Y siguen fuera de la lista, por decisión técnica, los defensas Jeison Murillo y Jean-Clair Todibo y el centrocampista Sergi Samper.



Los 18 convocados por Valverde para el Barcelona vs. Valladolid son: Ter Stegen, Iñaki Peña, Sergi Roberto, Semedo, Piqué, Lenglet, Vermaelen, Jordi Alba, Sergio Busquets, Rakitic, Artur Vidal, Aleñá, Coutinho, Dembélé, Messi, Malcom, Prince y Luis Suárez.



Barcelona, a por el triunfo

El Barcelona no puede permitirse un tropiezo más en LaLiga Santander luego de dos empates consecutivos en sus duelos ante Valencia y Athletic Bilbao que ha hecho que la distancia con el más cercano perseguidor se recorte. Hasta hace unos días, el rival directo era Atlético de Madrid, y ahora es Real Madrid.



Con 51 puntos, Barcelona se mantiene en el primer lugar de la clasificación, con 6 de diferencia sobre los merengues. El nuevo desafío del elenco 'Culé' se dará un día después de que se anuncie la renovación de contrato del entrenador Ernesto Valverde por una temporada más.