Samuel Umtiti ve la luz: la noticia que alegra el día a todos los hinchas del FC Barcelona

Muchos creyeron que para el Barcelona vs Valladolid , válido por LaLiga Santander 2019 , Samuel Umtiti ya iba a ser tomado en cuenta, al menos, en la convocatoria. Sin embargo, la lesión a la rodilla que sufre todavía no lo deja volver a las canchas, aunque tampoco falta mucho.



"Estoy bien y me queda poco para poder jugar", dijo el defensor francés, en unas declaraciones de las que se ha hecho eco RAC1 y recogidas por el diario 'Sport' de Cataluña. "Todo va bien, estoy a punto de volver", añadió el campeón del mundo 2018.



Umtiti aseguró también que su intención es poder incorporarse al equipo lo antes posible para ayudar en la dura agenda que viene para el FC Barcelona. "Ahora hay muchos partidos importantes tanto en la Liga como en la Champions y en la Copa y quiero ayudar el equipo", dijo Umtiti.

El Barcelona no puede permitirse un tropiezo más en LaLiga Santander luego de dos empates consecutivos en sus duelos ante Valencia y Athletic Bilbao que ha hecho que la distancia con el más cercano perseguidor se recorte. Hasta hace unos días, el rival directo era Atlético de Madrid, y ahora es Real Madrid.



Con 51 puntos, Barcelona se mantiene en el primer lugar de la clasificación, con 6 de diferencia sobre los merengues. El nuevo desafío del elenco 'Culé' se dará un día después de que se anuncie la renovación de contrato del entrenador Ernesto Valverde por una temporada más.