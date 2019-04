Pocos lo esperaban: Valverde manda a Lionel Messi al banquillo para el Barcelona vs Villarreal

Ernesto Valverde sabe que el Barcelona vs Villarreal , por la fecha 30 de LaLiga Santander 2019, representa una oportunidad perfecta para darle descanso a Lionel Messi. Es por eso que el nombre del mejor jugador del planeta no figura en el once inicial del partido en el estadio de La Cerámica.



Consciente de que la Champions League está a la vuelta de la esquina, el DT del Barcelona quiere tener a Messi en su máxima capacidad física. Es por es que lo ha 'guardado' ante el Villarreal y quizá repita el plato el sábado ante Atlético de Madrid.

Sin Lionel Messi, el once del Barcelona ante Villarreal en el estadio de La Cerámica lo componen: Ter Stegen; S. Roberto, Umtiti, Lenglet, J. Alba; Busquets, Arthur, Vidal; Coutinho, Malcom y Luis Suárez.

Más allá del favoritismo del club que dirige Ernesto Valverde, lo cierto es que hace once años que el Villarreal no logra vencer al conjunto catalán y ahora lo debe hacer por obligación, debido a su situación en la tabla.



Los culés vienen de vencer 2-0 al Espanyol en el Camp Nou, por el derbi catalán, gracias a un doblete de Messi. En tanto, Villarreal, bajo las órdenes de Javi Calleja, dejó escapar la jornada pasada un 0-2 ante el Celta de Vigo, rival directo en la pelea por no descender, y terminó perdiendo 3-2, con un doblete de Iago Aspas.

► Tabla de posiciones de LaLiga Santander: ingresa aquí para ver cómo van tus equipos en la Primera División de España



► ¡Baldazo de agua fría! Las bajas confirmadas de última hora en el Real Madrid para el duelo ante Valencia



► ¡El Madrid dispuesto a todo! Inter de Milán pone a Icardi en bandeja a cambio de un engreído de Zidane



► ¿Se queda o se va? Zidane zanjó los rumores sobre la salida de Varane del Real Madrid



► ¡Empieza la audición! Los 20 posibles sustitutos de Raphael Varane en el Real Madrid [FOTOS]