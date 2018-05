Barcelona vs. Villarreal chocan este miércoles en Camp Nou por la fecha 34 de la Liga Santander. El partido, en el que los azulgranas serán homenajeados con el pasillo, está programado para la 1 de la tarde (hora peruana y 8:00 pm. en España) y será transmitido para toda América Latina a través de la señal de DirecTV 610. En España puedes seguir el duelo a través de los canales beIN Sports y La Liga TV.



Este partido de Liga Santander se aplazó por la disputa del Barcelona de la final de la Copa del Rey ante el Sevilla y los hombres de Ernesto Valverde recibirán el primer pasillo de campeón, tras la negativa de Real Madrid a hacerlo el pasado domingo en el Camp Nou.

PAÍS HORA Perú 13:00 Colombia 13:00 México 13:00 Ecuador 13:00 Argentina 15:00 Chile 15:00 España 20:00 Islas Canarias 19:00

Tras lograr el doblete y celebrarlo por las calles de la ciudad, las últimas semanas de competición deberían ser un trámite para el Barcelona. Sin embargo, el objetivo de completar las 38 jornadas de Liga Santander sin haber cedido ni una sola derrota es demasiado goloso para dejarlo escapar, pues el equipo catalán está a solo 270 minutos de conseguirlo.



No obstante, el desgaste en el Clásico, un partido repleto de tensión, de polémica arbitral y que elBarcelona tuvo que afrontar durante 45 minutos con un jugador menos por la expulsión de Sergi Roberto, condicionará la alineación que saque Ernesto Valverde.



Valverde no podrá contar, lógicamente, con Sergi Roberto por sanción, por lo que su puesto en el lateral derecho será con toda seguridad para Semedo. Pero éste no será el único cambio en la zaga. Digne podría relevar a Jordi Alba en el otro lateral y Vermaelen dar descanso a Piqué o a Umtiti en el eje de la zaga.



Las molestias musculares que Iniesta arrastra desde hace días lo harán caerse del once, lo que podría provocar que Valverde recuperara el 4-3-3 e incluyera en el equipo titular a Dembélé para formar triplete atacante con Messi y Luis Suárez.

Villarreal va por Europa

Villarreal aseguraría la séptima plaza de la tabla clasificatoria con un triunfo al superar en ocho puntos al Getafe, uno de sus perseguidores en esta lucha, aunque otra opción para asegurarla pasaría por lograr un empate, siempre que el Sevilla pierda con el Real Madrid, que también juega el partido aplazado.



Al contar con seis puntos de ventaja, ese punto certificaría la clasificación a falta de dos partidos, mientras que para a lograr la sexta plaza, el cuadro de Javi Calleja necesita ganar y que el Sevilla no lo haga, lo que ya les aseguraría esa posición.



Villarreal llega con la ausencia de los habituales Bruno Soriano y Ruben Semedo, bajas a las se les suma esta vez la del defensa Antonio Rukavina, que fue sancionado en la jornada anterior.



Con ello, la novedad respecto al equipo titular es la entrada en el once de Jaume Costa, que ya acabó jugando el derbi con el Valencia, mientras que en la lista de convocados destaca la entrada del lateral Adrián Marín, que cubre la ausencia de Rukevina y quedan fuera otra vez Roberto Soriano, Mariano Barbosa, Salem Al Dawsari y Roger Martínez.



Respecto al posible once parece que el técnico realizará cambios respecto a partidos anteriores, con opciones de reforzar más el centro del campo con la entrada de un centrocampista más o de Pablo Fornals.



En ataque Calleja contará con un único delantero, que seguiría siendo el colombiano Carlos Bacca, que es fijo en las últimas semanas, aunque otra alternativa sería la de jugar con un tres mediocentros con Rodrigo, Trigueros y Javi Fuego, saliendo del equipo uno de los centrocampistas ofensivos.

Barcelona vs. Villarreal: alineaciones posibles del partido por Liga Santander

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Vermelen, Umtiti, Digne; Sergio Busquets, Rakitic, Coutinho; Messi, Luis Suárez y Dembélé.



Villarreal: Sergio Asenjo, Mario Gaspar, Álvaro González, Víctor Ruiz, Jaume Costa; Rodrigo, Trigueros; Castillejo, Fornals, Cheryshev; y Carlos Bacca.