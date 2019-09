Barcelona vs. Villarreal: cómo, cuándo y dónde ver EN VIVO el partido por LaLiga Santander

Barcelona vs. Villarreal chocan con la urgencia de conseguir el triunfo. Catalanes y valencianos se enfrentarán en el Camp Nou por la jornada 6 de LaLiga Santander , el martes 24 de spetiembre desde las 14: 00 horas. La transmisión de este duelo en España estará a cargo de Movistar LaLiga, Movistar Partidazo, Movistar+ y Mitele Plus; mientras que en el resto de América Latina se verá por la señal de ESPN 2. Además, podrás seguir EN VIVO y ONLINE a través de ESPN Play.

Recuerda que Depor te llevará el minuto a minuto del vibrante partido entre Barcelona vs. Villarreal desde su página web. Del mismo modo, te informará con todos los detalles de la liga española con la tabla de posiciones, resúmenes de los partidos, estadísticas, goles, polémicas, videos, horarios, canales de TV y como seguir el partido de fútbol en vivo y en directo.

El cuadro catalán tiene que enmendar desde ya el mal inicio de temporada que viene mostrando hasta el momento. Los números del vigente campeón de la liga española son una lágrima, pues con la calidad de jugadores que tiene en su plantel debería ser líder, o por lo menos pelear el liderato, tras las cinco fechas transcurridas: solo 2 victorias y 9 goles recibidos en contra, lo convierten en uno de los equipos de LaLiga Santander 2019-2020 con mayor cantidad de goles encajados.

Se ha convertido para Barcelona un desafío cada vez que sale de Camp Nou, pues sus únicas triunfos han sido en su campo por el mismo resultado (5-2 a Real Betis y Valencia). El detonante para que inicien los cuestionamientos sobre el DT Ernesto Valverde fue la derrota ante Granada por 2-0. Partido en el que los catalanes mostraron nulas ideas en ataque, a pesar de que tuvieron en algún momento del partido a uno de los tridentes más poderosos del fútbol español y mundial: Lionel Messi , Luis Suárez y Antoine Griezman.

Al parecer Erneso Valverde aún no puede plasmar su idea de fútbol para esta temporada en el cuadro catalán, pues más allá de las lesiones, no ha podido repetir el mismo esquema táctico, el mismo once y ni siquiera la misma defensa. Muestra de ello es que inició ante Granada con 5 defensas, pero en el complemento cambió a línea de 4. Para este duelo no podrá contar con el lateral izquierdo Jordi Alba, ni los lesionados Ousmane Dembélé y Samuel Umtiti. Sin embargo, se especual que Lionel Messi pueda aparecer en el once titular por primera vez en la temporada.

Villarreal también atraviesa una delicada situación. El equipo de Castellón está ubicado en la tabla en el puesto 7, solo uno por encima de Barcelona , pero en su fútbol ha mostrado mejorías en las últimas tres jornadas en disputadas. Los dirigidos por Javi Calleja llegan con dos triunfos consecutivos, tanto de visita como local, y sobre todo no han recibido ni un gol en contra en estos dos cotejos.

Uno de los jugadores más técnicos de los últimos tiempos del fútbol español, Santi Cazorla, se ha recuperado futbolísticamente. El asturiano es considerado un ídolo del Villarreal y volvió a su hogar para volver a ser aquel jugador que brilló en el fútbol europeo. El exvolante del Arsenal estuvo cerca de dos años alejado de los campos de fútbol recuperándose de una lesión en su tendón del pie derecho.



Fueron 8 operaciones las que necesitó el buen Santi pues la herida se infectó y hasta hubo riesgo de amputación. Se requirió injertos de su propia piel para poder reconstruir su tendón que había sido comido por las bacterias hasta en 10 centímetros. Tras todo esto, Cazorla ahora es parte fundamental y pilar del 'Submarino amarillo'.

Santiago Cazorla volvió en 2018 al Villarreal, equipo en el que inició su carrera como futbolista. (Foto: AFP) Santiago Cazorla volvió en 2018 al Villarreal, equipo en el que inició su carrera como futbolista. (Foto: AFP) AFP

¿Dónde se jugará el duelo Barcelona - Villarreal?

El estadio Camp Nou será el escenario del partido entre Barcelona y Villarreal por la sexta fecha de LaLiga Santander. El campo catalán tiene la capacidad de albergar a 99 354 espectadores.

Probables alineaciones del Barcelona vs. Villarreal

Barcelona : Ter Stegen, Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Semedo, De Jong, Vidal, Busquets, Griezmann, Messi y Suárez.



Villarreal : Asenjo, Rubén Peña, Albiol, Pau Torres, Xavi Quintanilla, Zambo Anguissa, Iborra, Gerard Moreno, Moi Gómez, Santi Cazorla y Carlos Bacca.

Barcelona - Villarreal | Horarios del partido:

13:00 horas - Honduras, Puerto Rico

14:00 horas - México, Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

15:00 horas - Venezuela, Bolivia, Paraguay, Chile

16:00 horas - Argentina, Uruguay, Brasil

20:00 horas - Reino Unido

21:00 horas - España, Italia, Francia, Alemania