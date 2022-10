La derrota ante Real Madrid el último domingo no hizo más que agravar la crisis del Barcelona, una situación que parecía imposible de ocurrir luego del gran inicio de temporada. Pero tras el parón de las ligas europeas por la actividad de selecciones nacionales, todo fue de más a menos para el conjunto azulgrana. Prácticamente eliminado de la Champions League, en LaLiga sigue dejando muchas dudas y este jueves deber ganar a como de lugar para no alejarse de la punta. Por tal motivo, ante Villarreal, Xavi Hernández alista cambios en su oncena titular

Con el equipo aún por confirmar, el estratega del cuadro culé estaría pensando en dar descanso al francés Ousmane Dembélé y al brasileño Raphinha, quien no mostraron el nivel que se esperaba de ellos en el Clásico. Por tal razón, no sorprendería que jugadores como Ferran Torres y Ansu Fati arranquen desde el primer minuto en el Camp Nou.

Por otro lado, Sergio Busquets, pese a tener la confianza de Xavi, también iniciaría las acciones en el banquillo. Para suplirlo la opción idónea es Frenkie de Jong. Finalmente, quien también volvería estar presente desde el vamos sería Gavi, sorpresivamente suplente ante Real Madrid. El reciente ganador del Premio Kopa en la gala del Balón de Oro estará a lado de Pedri en el mediocampo catalán.

Este miércoles en rueda de prensa, Xavi manifestó que se siente capaz de dar vuelta a la página y dijo sentirse muy cómodo con miras al futuro. Además, se comprometió a trabajar “incluso todavía más” para conseguir el objetivo que, según ha asegurando ante los medios, “sigue siendo ganar títulos”.

“Yo debo ser honesto con el club, los jugadores y los socios. Hemos hecho un equipo para conseguir éxitos y lo pienso así. Y sigo con toda la ilusión del mundo”, aseguró antes de referirse al duelo con el ‘Submarino Amarillo’: “Hay que ser más agresivos, estar mejor situados en la pérdida, hacer faltas tácticas... hay mucho donde mejorar. La dinámica se cambia ganando, con buenas sensaciones, entrenando bien, haciendo un buen partido y ganando”.

Consultado por cuál es su situación en el club tras la derrota con el Real Madrid, indicó que se encuentra cómodo con el juego mostrado en el terreno pese a que su equipos ha perdido jerarquía.

“Todo el mundo me da ánimos; parece que se me haya muerto un familiar con todos los mensajes que tengo en el móvil. En el Barça, no hay temporadas de transición. Con el esfuerzo que se ha hecho desde el club, hay que ir a por títulos. Si no se consiguen, habrá consecuencias, como dijo el presidente, también para mí. No quiero buscar excusas. Si no se ganan títulos, vendrá otro entrenador y lo intentará, sin más; intento ser natural”, puntualizó.





¿Cuándo vuelve a jugar el Barcelona?

La escuadra blaugrana jugará este jueves ante Villarreal. Será una dura prueba antes del cotejo del fin de semana ante el siempre complicado Athletic Club de Bilbao. Recién el día 26 volverá a competir en la Champions League cuando reciba en el Camp Nou al Bayern Munich, en un duelo donde deben ganar a como de lugar y esperar un traspié del Inter para soñar con avanzar de fase.





