No hay primera sin segunda: Beto marcó otro gol en su debut en Deportivo La Coruña ante Ferrol

A solo un día para el amistoso entre Perú vs Ecuador , Beto da Silva le manda una señal a Ricardo Gareca. Con una importante participación en su debut con el Deportivo La Coruña, el joven delantero le pide que no lo deje de tomar en cuenta, que puede ser útil en el futuro de la Selección Peruana.



Y es que este miércoles, el exdelantero del Sporting Cristal se ha lucido en el amistoso entre el Depor y Ferrol. Ha marcado un gol en los 90' tras pase de taco, y otro más en la definición por penales. Ha sido el del 3-2, pero no ha bastado para lograr el triunfo.

Finalmente, el Deportivo perdió 8-7 en la tanda de penales en un amistoso que sirve como preparación para afrontar el partido de este fin de semana ante el Albacete por la Liga Smartbank.

Beto da Silva está ilusionado

Da Silva calificó de "linda oportunidad" su fichaje por Deportivo La Coruña , en su presentación como nuevo jugador del elenco español y para la que se hizo una conferencia de prensa. El peruano estuvo acompañado de Javier Montero, otro de los fichajes del club, y el director deportivo, Carmelo del Pozo.



Es "una linda oportunidad personal para mí poder volver a Europa. Encuentro acá un gran equipo, con grandes jugadores", indicó Beto da Silva, quien concretó su llegada a Deportivo La Coruña a modo de préstamo -procedente de Tigres-, aunque indicó que "no tiene ninguna importancia esa condición".



Beto da Silva confesó, además, que se puso "contento" cuando se enteró de la posibilidad de su arribo y recalcó que "lo que importa es que cualquier jugador esté preparado para cuando llegue el momento. No creo que tenga eso (el préstamo) nada que ver".

► No solo fue Neymar: el brasileño que fue rechazado por Barcelona en este mercado de fichajes



► "Una mezcla de frustración y rabia": la reacción de Neymar tras enterarse que no jugará en Barcelona



► ¡Florentino explota contra Zidane! La molestia por no considerar a la 'próxima estrella' del Real Madrid



► No fue inscrito en Champions y explota: "Si lo hubiese sabido antes, no jugaría más en la Juventus"