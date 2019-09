No fue inscrito en Champions y explota: "Si lo hubiese sabido antes, no jugaría más en la Juventus"

Juventus tendrá un duro reto en esta Champions League. El equipo liderado por Maurzio Sarri tendrá que enfrentarse al Atlético de Madrid de Diego Simeone, al Lerverkusen y al siempre sorpresivo Lokomotiv Moscú, por lo que se esperaba que el entrenador italiano utilice a todas sus armas para el torneo; sin embargo, ha decidido que no será así.

Mario Mandzukic y Emre Can quedaron fuera de la lista de los jugadores inscritos por el cuadro de Turín para la Champions, debido a que tiene ocho o más jugadores locales en su plantilla.

El mediocampista alemán, en declaraciones realizadas en su estadía en la concentración alemana, se mostró completamente decepcionado por la decisión de Juventus de no inscribirlo en lo que es considerada la máxima competición continental.

"Estoy sorprendido y enfadado, no me han dado ninguna explicación. El club me prometió una cosa hace una semana y fue el técnico quien me dijo ayer por teléfono que no contaba conmigo. El míster no fue sincero conmigo. De haberlo sabido, no jugaría más en la Juventus" , sentenció el Emre.

"La situación me genera rabia y desilusión. Quiero jugar la Champions, era la premisa para continuar en el club" , agregó quien soñaba con disputar la Champions League.

Giorgio Chiellini, quein se rompió el ligamento cruzado de la rodilla la semana pasada y no podrá jugar hasta el próximo año, también quedó fuera de la nómina.

La lista de Juventus para la Champions League

Wojciech Szczesny, Mattia De Sciglio, Matthijs De Ligt, Miralem Pjanic, Sami Khedira, Cristiano Ronaldo, Aaron Ramsey, Paulo Dybala, Douglas Costa, Álex Sandro, Danilo Luiz da Silva, Blaise Matuidi, Juan Guillermo Cuadrado, Leonardo Bonucci, Gonzalo Higuaín, Daniele Rugani, Adrien Rabiot, Merih Demiral, Rodrigo Bentancur, Carlo Pinsoglio, Federico Bernardeschi y Gianluigi Buffon.



► De Uruguay a Qatar: todos los logos de las Copas del Mundo [FOTOS]



► No solo fue Neymar: el brasileño que fue rechazado por Barcelona en este mercado de fichajes



► "Una mezcla de frustración y rabia": la reacción de Neymar tras enterarse que no jugará en Barcelona



► ¡Florentino explota contra Zidane! La molestia por no considerar a la 'próxima estrella' del Real Madrid